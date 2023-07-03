要CPTPP卻不要服貿 藍綠各執主張

捨去鄰近的服貿，追逐機會渺茫的CPTPP，民進黨正壓縮我國貿空間！國民黨立委賴士葆3日於記者會表示，為了加入CPTPP，政府開放了萊豬、日本核食與加拿大全齡牛肉，但至今卻仍無任何進展。對此，民進黨團反擊表示，中國加入CPTPP的可能性並不高，呼籲國民黨不要附和中國大陸，把台灣申請CPTPP的進度拉下水。

為CPTPP犧牲健康

針對民進黨總統候選人賴清德於「新動力信賴台灣後援會」成立大會上表示「走回一中市場簽服貿，絕對是錯誤的路線」。賴士葆回應指出，執政黨揚棄服貿，但卻為了加入CPTPP，開放了萊豬、日本核食與加拿大全齡牛肉，但至今仍未加入該組織。

他也指出，美國智庫「威爾遜國際學人中心」會長葛林坦日前坦言，台灣加入CPTPP的機會渺茫。賴士葆表示，賴清德摒棄服貿的做法，等同是壓縮國家的貿易空間，賴更喊話說，「如果賴清德真的反服貿，應該也要廢掉與其相關的ECFA，也要向社會大眾交代清楚！」

終究要跟中國談

「無論是外交或經貿，兩岸關係就是談比不談好，」林為洲強調，不談兩岸的服貿與貨貿，卻大談美台21世紀貿易協商、FTA或CTPTT等協定，其實就是綠營最大的矛盾。他解釋說，簡言而之，上述的協議都是「自由貿易協定」，目的就是要貨暢其流，去除貿易壁壘，與服貿的目標類似。

林為洲指出，目前中國也在積極爭取加入各個自由貿易協定，如果台灣與中國同處一個貿易協定，到頭來也是要跟中國談論相關的貿易規範。

林為洲強調，執政黨自我矛盾的唯一理由就是為了選票，執政黨就是要打造「只有我們抗中，其他候選人都是親中」的形象。

國民黨立委李德維也說，中國主導的RCEP成員國佔據我國貿易總額超過五成，而CPTPP成員國的比例僅24%，「賴清德為何要捨近求遠、捨多取少？」他說，政府應幫助中小企業進入，獲得相關租稅的優惠，但顯見民進黨卻逢中必反，實際上就是與台灣的經濟利益背道而馳。

綠：服貿是附合中國

對此，民進黨團回應表示，台灣要藉由經貿談判走向國際，現在大家都知道，台灣的競爭力越來越強，甚至可以達到CPTPP全員共識決的標準。但國民黨團卻為了深藍選票，不斷提出重啟服貿、核電等主張，完全是被選票牽著鼻子走。

民進黨立委劉世芳進一步表示，大陸想要申請加入CPTPP，通過的機率非常低，因為這是全員共識決。她向國民黨呼籲說，不要為了九二共識來包裝服貿，這形同是附和大陸，把台灣申請CPTPP的進度拉下水。

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