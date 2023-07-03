藍委嗆賴清德：加入CPTPP也要和中國大陸談貿易壁壘

民進黨總統參選人賴清德最近表示，重談服貿就是一中市場。國民黨立法院黨團今天記者會表示，台灣無論是加入CPTPP還是RCEP，都必須和會員國談消除關稅壁壘和貿易障礙問題，無法避免和中國大陸進行經貿協議談判。請賴告訴國人，怎樣迴避與中國大陸進行貿易協議。

國民黨立委賴士葆說，賴清德不要服貿，只要CPTPP的說法，是欺世盜名，唬弄百姓。當初蔡政府開放美國萊豬，時任行政院長蘇貞昌告訴國人，吃美國萊豬有助於台灣加CPTPP。結果台灣人吃了萊豬，有加入CPTPP嗎？台灣人也吃了日本核食，加入CPTPP嗎？都沒有。

賴士葆表示，近期蔡政府開放含有狂牛症疑慮的加拿大全牛進口，大力宣傳有助於台灣加入國際經貿組織，包含CPTPP。蔡政府只有101招，出賣台灣人的健康，換取他們所講的經貿利益；台灣人的健康出賣了，但加入國際經貿組織，仍舊原地踏步。

賴士葆指出，台灣、英國和中國大陸同時在2021年申請加入CPTPP，英國今年7月生效，台灣連CPTPP工作小組都沒有加入。CPTPP只占台灣整體貿易量24%，以東協10國為基礎的RCEP，占台灣整體貿易58%，蔡政府卻不要，只因RCEP是中國大陸主導，這就是蔡政府政治干預經濟。

賴士葆分析，CPTPP須對所有會員國一視同仁，幾乎全面開放，但台灣和中國大陸在爭取加入CPTPP，困難度非常高，因為台灣目前對中國大陸還有2000多項產品禁止進口，蔡政府一直隱瞞，不跟國人說實話。

國民黨立委林為洲說，兩岸經貿往來，無論是進出口都占第一，能夠不談嗎？自由貿易協定主要的目的，是貨暢其流，消除關稅壁壘、貿易障礙，綠營的矛盾是，服貿、貨貿就是一種類似的FTA，認為跟中國大陸談服貿會陷入一中市場，問題是加入CPTPP時，也要跟中國大陸談去除關稅壁壘等問題。

林為洲認為，服貿可以談，任何一項國際經貿組織加入過程都可以談，在簽訂任何協議之前，都必須先經過國會審查同意後生效，各國皆是如此。儘速將兩岸監督條例完成立法，有了機制，任何經貿協議都可以談。

國民黨立委李德維表示，多數台商都和RCEP會員國往來，難道蔡政府不該幫助台商、中小企業進入RCEP國家進行經貿往來嗎？以獲得相關關稅優惠、貨物便利的待遇嗎？蔡政府的作為，完全和台灣人的利益、台灣經貿利益背道而馳。