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藍委嗆賴清德只要CPTPP 民進黨團：服貿是發霉的雞排

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨團立委林為洲（左起）、賴士葆與李德維上午舉行「只要CPTPP！ 不要服貿？ 賴清德裝睡叫不醒？」記者會。記者蘇健忠／攝影
國民黨團立委林為洲（左起）、賴士葆與李德維上午舉行「只要CPTPP！ 不要服貿？ 賴清德裝睡叫不醒？」記者會。記者蘇健忠／攝影

國民黨立法院黨團今天說，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）跟服貿都是自由貿易協定，民進黨總統參選人賴清德裝睡叫不醒。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，服貿是發霉的雞排，不要附和中國大陸，把台灣申請CPTPP的進度拉下水。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，劉世芳指出，有關CPTPP跟服貿的關係，有些名嘴不了解政府態度，早在2021年9月22日的時候，行政院前院長蘇貞昌在任內已經正式提出申請。

劉世芳說，台灣要藉由經貿談判走向國際，現在大家都知道，台灣的競爭力越來越強，甚至可以達到CPTPP全員共識決的標準，國民黨總統參選人侯友宜為了爭取深藍選票，不管在核能電廠的重啟，或者是對於服貿，完全被深藍族群牽著鼻子走。

劉世芳表示，侯友宜把服貿亂講，服貿的重點在於一中，國台辦唱和只要認同九二共識，就可以簽服貿，這樣政治統戰的用語，甚至是在詆毀台灣CPTPP的申請。

劉世芳說，如果真如前總統馬英九所聲稱，重返世界經濟舞台的敲門磚就是服貿，那真的是一個大倒退，正如外交部次長李淳所說，既然10年前沒有簽服貿，那它就是冷凍的雞排，現在已經是發霉的雞排。

劉世芳表示，請國民黨團或者深受九二共識中毒的朋友，不要再用九二共識或者一中的方式，處理服貿議題，民進黨團要敬告國民黨團，為了九二共識用服貿包裝，甚至用CPTPP申請包裝，這是附和大陸，把台灣申請CPTPP的進度拉下水。

劉世芳認為，大陸想要申請加入CPTPP，通過的機率非常低，因為這是全員共識決，如果大陸有野心企圖心要把台灣拉進去，變成大陸的一部分的話，他們就達到阻擋台灣進入世界經貿體系的一環，我們還是敬告國民黨團，先想清楚以後，再來開記者會。

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