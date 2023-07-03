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郭台銘訪台南藍營議員 國民黨部主委批：別扭捏直接說目的

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為，郭台銘未表態選總統，目前預設郭來拜會議員是好意的。圖為黨團製作的挺侯友宜背心。圖／台南市議員蔡育輝提供
台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為，郭台銘未表態選總統，目前預設郭來拜會議員是好意的。圖為黨團製作的挺侯友宜背心。圖／台南市議員蔡育輝提供

鴻海創辦人郭台銘今天拜訪國民黨徵召選台南立委5選區的市議員王家貞，據了解，郭昨天才連繫，原要拜會南市議會國民黨團，黨團以太臨時婉拒；黨團書記長蔡育輝說，郭還未對選總統相關表態，目前預設他拜會是好意的。不過國民黨南市主委林進旺批評，郭應直接說出目的，不要扭扭捏捏，看不下去。

據指出，郭台銘昨天臨時聯繫王家貞，原本欲拜訪市議會國民黨團，不過黨團認為太過倉促，恐怕出席的議員不夠多，郭於是改單純拜會王家貞。

蔡育輝說，還不能確定郭台銘是要自行參選，還是單純提供選舉協助，「先不揣測是壞的」，因國民黨需要結合各方面力量跟民進黨競爭立委、總統，來者是客，會洞察他的動機，會想郭是好意的，搞不好郭說要幫忙也不一定，所以樂觀其成。

蔡育輝也說，郭台銘還沒表態之前要拜會都不排斥，如果郭要獨立參選，國民黨一定支持國民黨的人，且議會黨團已經做給每名議員1件支持「侯友宜之友會」的背心，黨團立場全力相挺， 「支持黨提名的人、不相信侯友宜會是老三（指民調）」。

林進旺則認為郭台銘此舉「相當不合適」，批評郭近期講話很像老頑童，做事情扭扭捏捏，要選就講清楚就好，否則高度愈來愈差，既然郭說為了中華民國，就要好好思考未來；林進旺也說，現階段郭要接觸台南的藍營民代，「我不敢說不可以，希望民代可以給郭董好的建議」。

藍營南市黨部1名資深黨工觀察，郭台銘與台南民代並無特別私交，4月郭台銘曾找議員曾培雅、王家貞逛崇義黃昏市場，這次又急著找王家貞，有種「溺水」狀態，看到一道曙光就趕緊去追，地方上的藍營許多也對侯友宜上次總統大選、4大公投的歲月靜好態度不滿，現又趕到侯的作風剛硬，其實心裡對郭台銘並非不抱期待。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為，郭台銘未表態選總統，目前預設郭來拜會議員是好意的。圖為黨團製作的挺侯友宜背心。圖／台南市議員蔡育輝提供
台南市議會國民黨團書記長蔡育輝認為，郭台銘未表態選總統，目前預設郭來拜會議員是好意的。圖為黨團製作的挺侯友宜背心。圖／台南市議員蔡育輝提供

郭台銘 國民黨 議員

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