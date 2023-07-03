郭台銘訪台南藍營議員 國民黨部主委批：別扭捏直接說目的

鴻海創辦人郭台銘今天拜訪國民黨徵召選台南立委5選區的市議員王家貞，據了解，郭昨天才連繫，原要拜會南市議會國民黨團，黨團以太臨時婉拒；黨團書記長蔡育輝說，郭還未對選總統相關表態，目前預設他拜會是好意的。不過國民黨南市主委林進旺批評，郭應直接說出目的，不要扭扭捏捏，看不下去。

據指出，郭台銘昨天臨時聯繫王家貞，原本欲拜訪市議會國民黨團，不過黨團認為太過倉促，恐怕出席的議員不夠多，郭於是改單純拜會王家貞。

蔡育輝說，還不能確定郭台銘是要自行參選，還是單純提供選舉協助，「先不揣測是壞的」，因國民黨需要結合各方面力量跟民進黨競爭立委、總統，來者是客，會洞察他的動機，會想郭是好意的，搞不好郭說要幫忙也不一定，所以樂觀其成。

蔡育輝也說，郭台銘還沒表態之前要拜會都不排斥，如果郭要獨立參選，國民黨一定支持國民黨的人，且議會黨團已經做給每名議員1件支持「侯友宜之友會」的背心，黨團立場全力相挺， 「支持黨提名的人、不相信侯友宜會是老三（指民調）」。

林進旺則認為郭台銘此舉「相當不合適」，批評郭近期講話很像老頑童，做事情扭扭捏捏，要選就講清楚就好，否則高度愈來愈差，既然郭說為了中華民國，就要好好思考未來；林進旺也說，現階段郭要接觸台南的藍營民代，「我不敢說不可以，希望民代可以給郭董好的建議」。