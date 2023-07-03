館長、黃國昌邀716遊行 民進黨：賴清德會評估

網紅館長陳之漢與時代力量前立委黃國昌以7月16日舉行遊行，邀請各黨總統參選人參與。陳之漢與黃國昌今天前往民進黨中央黨部，邀請民進黨總統參選人賴清德參與，由民進黨副秘書長楊懿珊及發言人張志豪接下邀請函。

陳之漢說，剛剛已經邀請國民黨總統參選人侯友宜，及民眾黨總統參選人柯文哲，兩人都已經答應參加。這八年，居住正義跟司法改革非常糟糕，對司法不信任度超過八成，居住愈來愈貴，賴清德也要選總統，攸關台灣未來，希望賴可以親自到場。

黃國昌表示，這次活動希望各黨總統參選人，及立法院四個黨團都派代表出席，除了回應具體訴求，也可針對民眾對司法改革及居住正義的議題，直接向台灣社會表達看法，活動定位為不分黨派的活動，邀請各黨參與。看到楊懿珊來接邀請函，很開心，過去他當學者時，楊懿珊在台灣智庫服務，曾經一起工作及努力過，讓台灣民主政治及公共政策討論深化，都是這幾年大家共同努力的方向，希望楊可以向賴清德說明。

黃國昌說，針對這場活動提出來的主張，民進黨的朋友如果有不同看法，都可以討論，但請不要抹紅抹黑，賴清德走過這條路，絕對不會贊成，最近在網路上看到抹紅抹黑的攻擊，他很難過，這不是我們希望台灣民主應該有的樣貌。

楊懿珊表示，集會遊行是人民重要的民主展現，人民上街表達意見是非常正向的訴求，她會向黨中央表達，民進黨的立場就是對人民上街頭全力支持。疫情衝擊的這幾年中，國際經濟秩序重整，也是台灣思考資源分配的關鍵時間點。

楊懿珊說，不管是朝野在立法院或民間為台灣找出路，讓台灣民主升級之外，未來經濟發展及社會資源分配有更好更合理的轉變，在居住正義或司法改革，都有很多可以努力的方向，包括賴清德最近提出私校學生學雜費補助，這也是站在公平正義立場上去做改革，稅改方面也還有很多法規上的調整可以討論，相信台灣社會有很多想法，希望集結有志的人士，一起把台灣往更好、更與國際接軌的方向努力。

楊懿珊表示，7月16日是民進黨全代會，賴清德會評估時間是否可以參與。祝福活動平和順利，人民自由的表達訴求。