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遭賴批偷啟動核一廠？ 侯友宜：民進黨做不到不缺電及非核

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今上午拜訪新北市模範父親王見福後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今上午拜訪新北市模範父親王見福後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨拋核一能啟動就再啟動，民進黨總統參選人賴清德批評「椅子可以偷移，但核一廠不能偷啟動」。侯回應，民進黨在能源政策上犯錯，不缺電、非核家園都做不到；核一廠只要經專家評估安全無虞就會再度啟動。

國民黨總統參選人侯友宜今上午拜訪新北市模範父親王見福後接受媒體聯訪時表示，民進黨在整個能源政策上犯了很多錯誤，尤其不缺電確實沒有做到，非核家園也做不到。

侯友宜表示，所以自己上任總統的最重要政策，就是讓民生產業用電不缺電，當然核一廠只要經過專家評估，在安全無虞下，他就會再度啟動，會用這樣態度面對能源政策。

另外，有關台電批新北卡乾式貯存場是矛盾？侯友宜表示，他對乾式貯存場表態最主要是希望有關核廢料貯存，中央權責上一定要保證不要永久存在新北市。

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