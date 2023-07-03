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名下有23筆土地卻辦716遊行？ 黃國昌：民進黨側翼又來

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
黃國昌回應，他曾在2016年被國民黨以此攻擊，沒想到2023年因為要辦這場活動，又被民進黨側翼、網軍拿出來使用。記者張睿廷／攝影
黃國昌回應，他曾在2016年被國民黨以此攻擊，沒想到2023年因為要辦這場活動，又被民進黨側翼、網軍拿出來使用。記者張睿廷／攝影

前立委黃國昌將與「館長」陳之漢7月16日舉行公平正義大遊行，黃國昌財產登記23筆土地跟房產，遭質疑居住正義可能不正義。黃國昌表示，他曾在2016年被國民黨以此攻擊，沒想到2023年因為要辦這場活動，又被民進黨側翼網軍拿出來使用。

黃國昌指出，台灣是民主多元的社會，他2016年參選立委時，國民黨跟側翼發動抹黑攻擊，未料2023年因為要辦這場活動被民進黨側翼網軍拿來用。

黃國超說，他不炒房炒地，大家可以去看看過去10年共做了多少不動產交易，外界說的23筆土地多在汐止，全都是種菜畸零地，拿這個東西出炒作，想打擊716的活動，只是顯得心虛。

黃國昌岳父的建商背景備受議論。黃國昌指出，過去在學界，還是後來踏入政治，他對居住正義的堅持、立法院所推動的法案從來都沒變過，他岳父是太太的家人，也是他的家人，但從來沒有干預過他的政治主張。

黃國昌說，台灣社會對於建商跟政治人物的關係，最痛恨的是政治人物為建商利益在政策上放水，他一路走來絕對經得起檢驗，他推動的法案、政策都是對建商不利的，這件事情不會因為岳父的行業有所改變，還是希望台灣公共政策可以回到理性討論，這一種想要潑屎潑糞的伎倆，在台灣日漸成熟的公民社會已經沒用。

黃國昌 側翼 國民黨

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