遭控欠錢不還 鄭正鈐：已委託律師上訴 靜待司法判決

國民黨立委鄭正鈐2017年選舉以支票貼現方式，向台中商界名媛鐘家蔆調款1500萬元，未還錢遭鐘女提告，法官判決鄭正鈐須償還。鄭正鈐說，確實有借貸，但雙方在財務上認知不同，他已委託律師進行上訴，靜待法院判決。

鄭正鈐表示，他與鐘家蔆之間，確有借貸與投資間的往來關係，因為雙方對於往來關係財務上認知不同，發生民事訴訟事件，實感遺憾。目前民事訴訟案件已進入司法程序，他已經委託律師進行上訴中，將靜待法院判決確定。

鄭正鈐指出，他尊重司法，未來若法院判決結果，他應履行的法律責任，一定依法院判決結果履行。由於此案正在上訴中，為避免影響法院公正審理，他不便在媒體多做發言與說明，敬請各位媒體見諒。