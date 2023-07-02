再拋能源議題 侯友宜：核一能再啟動就啟動
國民黨總統參選人侯友宜今天參加國民黨總統暨立委候選人造勢大會。侯友宜表示，目前核二廠、核三廠除役，不能讓它先除役。核一經過專家評估後，能再起動，就再啟動。
侯友宜說，他參選要解決民進黨八年來的問題，政治支票亂開，民不聊生。講非核家園，不缺電可能嗎？非核家園20%達不到，已經是國安問題，不是缺電問題，不趕快扭轉過來，民生產業將面對更嚴峻挑戰，能源政策完全錯誤。
侯友宜指出，民進黨怎麼把天然氣跟燃煤占比達到80%，國外50%到70%就很高， 再生能源說要20%，結果10%都做不到，不趕快做調整，電價調漲，生活怎麼過，他這段期間不斷請益，看過前總統馬英九、國民黨主席朱立倫，多位能源專家，大家期待他上任後，重新調整能源配比。
侯友宜表示，核電在核安妥善處理，核電絕對是他的選項，他有能力面對危機，安全減碳是核能的原則，目前核二、核三除役，不能讓先除役。至於核一，經過專家評估後，能再起動，就再啟動，把所有核電做為乾淨能源的最佳選項，讓電價下來，基載電力永續。
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