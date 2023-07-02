綠委：柯侯說不出服貿重要 政策不是翻冰箱拿過期品

民進黨立委林楚茵今天說，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲拋出重啟服貿，一個只會罵人是狗，另一位要讓陸生留台搶工作，然後就沒有然後了，政策是要端出新鮮牛肉，不是翻冰箱拿出過期品。

林楚茵上午在臉書指出，根據金管會統計，近五年台灣國銀申請到大陸設立據點一個都沒有，申請前往新南向國家設據點有21家，金融業就像是礦坑中的金絲雀，說明台灣逐漸擺脫一中市場，不該再走回頭路。

林楚茵表示，金融情勢已經轉向，柯侯還在重啟服貿，柯文哲只會罵人是狗，侯友宜要讓陸生留台搶工作。

林楚茵說，大陸金融體系風險超高，凍結帳戶事件層出不窮，台灣經貿最近超車南韓、香港，最重要的就是九年前擋下服貿協議，柯侯拋出重啟，卻說不出重要在哪裡，也講不清楚要開放哪些服務業，根本空話。

林楚茵指出，服貿還沒說清楚，兩位又吵蓋捷運，事實證明，他們心中只有選舉的政治算計，沒有任何空間留給台灣未來，政策是要端出新鮮牛肉，不是翻冰箱拿出過期品。