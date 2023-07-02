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心結？何志偉信賴造勢未邀王 王世堅：我唯一錯是贏初選

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員王世堅今坦言他沒受邀，若沒接到邀請就不能去當不速之客，但若有邀他一定到。本報資料照片
議員王世堅今坦言他沒受邀，若沒接到邀請就不能去當不速之客，但若有邀他一定到。本報資料照片

台北市士林大同現任立委何志偉今上午辦「新動力信賴台灣後援會」成立大會，邀集近千人力挺民進黨總統參選人賴清德，卻不見黨內士林大同立委參選人王世堅，引發質疑堅偉心結未解。王世堅今坦言他沒受邀，若沒接到邀請就不能去當不速之客，但若有邀他一定到。

王世堅說，因士林區有許多民眾都有提到有這一場活動，各里都有接到邀請動員，他的確是知道有這一場大型造勢活動。

對於沒有收到何志偉大型造勢活動邀請，外界解讀堅偉心結未解，王世堅今上午受訪也表示，他這一次唯一的錯就是「我參加初選，而且我贏了初選」。

王說，這是他這次做的錯事，至於該怎麼辦？就由黨中央決定。所以他在想，「這個事情黨中央看著辦，這不是我個人能力可以解決」，尤其現在比賽要開始了，過去鞋子穿錯腳的，要趕快要將鞋子做好。

王世堅提到，初選過後，他這麼多次向對方表達善意，過程中也都被扭曲沒說過的話、沒有批評過的話，甚至還被別的政黨對手見縫插針，王說，他在這次黨內初選的過程，被打、被攻擊、被霸凌的絕對多過於他簡短回嘴的一兩句，包括對方稱他被說是小惡魔，王世堅說，他完全沒有這個原意，這是因為初選時被攻擊，只回了一句小惡魔，但絕對沒有汙辱何的生父，絕對沒有做這件事。

另外提到登記初選時提到的「我信賴，不信邪」，王世堅說，他那一句不信邪，只是一句簡單的俚語，指的是他不信當時種種客觀環境、主觀高層的勸阻，這是他基於做人處事的基本人格。

王世堅也提到，何志偉還年輕，來日方長，未來還有很多政治理想可以實現，甚至可能參選台北市長，未來還有更高位階的位子去追尋，不要再有恩怨瓜葛，非常不好。

王世堅 何志偉

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