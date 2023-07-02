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細數長照育兒政績 賴清德：民進黨政府比馬英九做得多

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德今天出席在台北市建成公園舉辦的「新動力信賴台灣後援會」成立大會。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天出席在台北市建成公園舉辦的「新動力信賴台灣後援會」成立大會。記者許正宏／攝影

民進黨總統參選人賴清德今天出席新動力信賴台灣後援會成立大會，民進黨立委何志偉及獅友後援會主辦，現場湧入數千人。賴清德細數政績，拿蔡英文總統政績與前總統馬英九比較，他說，如果馬英九時代做得比較好，大家當然支持馬英九，可是看起來沒有，是蔡總統當選後，民進黨政府做得比較多，比較好，拜託大家幫他拉票。

今天天氣炎熱，賴清德關心支持者是否注意防曬，他一鞠躬跟大家道謝，當場分享醫學小常識。他說，在大太陽下工作時，應該注意頭頂不要直接曝曬，要戴帽子，衣服要穿通風的，穿西裝跟他今天穿背心都不標準，還要記得補充水分。

賴清德表示，這場選舉牽涉台灣未來，拜託明年1月13日一定要出來投票，讓他高票當選，延續蔡總統的堅定主權，民主自由路線，壯大台灣，也拜託大家去拉票，要怎麼拉票，他跟大家報告幾項政績。

賴清德說，首先是政府致力長照二點零，民調高達九成民眾滿意，馬英九時代，全國長照據點只有720多個，但現在有一萬多個。長照服務員本來只有一兩萬人，現在有九萬多人。照服員薪水也提高，過去薪水不到三萬元，現在居家服務員四萬以上，機構服務員三萬三以上。

賴清德指出，馬政府一年長照預算50多億，現在已經650多億，現在的政府有決心。民眾對政府的要求無限，政府應該要盡量去做，只有愈做愈好，沒有最好，競選時應該政黨之間比較，若說民進黨做得不好，那就把國民黨執政時期的成績拿出來比，長照這一點，的確比國民黨八年做得更好。

賴清德說，馬英九執政時代，育兒津貼一個月3000元，年齡是零歲到二歲及五歲到六歲可領取，蔡總統執政後，他當行政院長時，他讓每一個年齡層都可以領到，每月3000元。蘇貞昌當行政院長時代，第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎7000元。

賴清德表示，零歲到二歲小孩若讀公立托嬰中心，第一胎補助5500元，第二胎6500元，第三胎7500元。若是準公共化托嬰中心或保母，第一胎8500元，第二胎9500元，第三胎1萬500元。這樣有沒有比國民黨做得更好，二歲到六歲念幼兒園，若公立幼兒園，家長一個月負擔1000元就好，若非營利幼兒園，家長負擔每月2000元，準公共化幼兒園，負擔每月3000元，其他都政府來付。

賴清德說，他提政見補助私立大學生學費，現在公立學校學費一年約6萬2000元，私立大學一年11萬元，中間差五萬。讀私立大學的學生都是一般家庭，經濟沒有那麼好，讀公立的學生經濟比較好，原因是小孩教育資源的差別。教育資源若比較好，小孩就比較考得上公立大學，他認為應該要補助私立大學生，他本來認為政府應該至少補助五成、一年2萬5000元，但行政院長陳建仁很有氣魄，上周四行政院會加碼，直接補助七成，讓私立大學生一年獲補助3萬5000元。

民進黨總統參選人賴清德今天出席在台北市建成公園舉辦的「新動力信賴台灣後援會」成立大會。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天出席在台北市建成公園舉辦的「新動力信賴台灣後援會」成立大會。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天出席在台北市建成公園舉辦的「新動力信賴台灣後援會」成立大會。記者許正宏／攝影
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馬英九 賴清德 長照

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