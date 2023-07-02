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前駐菲代表徐佩勇 再被控職場霸凌

聯合報／ 記者高凌雲／台北報導
前駐菲代表徐佩勇（圖）過去駐南非時管理風格嚴厲，曾引發館員受不了，有意跑去找南非當局尋求政治庇護，圖為徐佩勇2012年參加南部非洲台灣客屬聯誼會活動。圖／聯合報系資料照片
前駐菲代表徐佩勇（圖）過去駐南非時管理風格嚴厲，曾引發館員受不了，有意跑去找南非當局尋求政治庇護，圖為徐佩勇2012年參加南部非洲台灣客屬聯誼會活動。圖／聯合報系資料照片

前駐菲代表徐佩勇因疑似涉及性騷擾代表處女職員，遭外交部調職，限期回到台北，現在又被過去駐南非代表處館員指控職場霸凌，迫使駐外人員尋求駐在國政治庇護。對此，外交部表示，接獲檢舉信時，均依程序審慎查察，秉持毋枉毋縱原則辦理，當事人經過溝通後，沒有真正尋求政治庇護。

徐佩勇擔任駐菲律賓代表引發性騷擾爭議前，曾任駐南非代表，由於徐佩勇管理風格嚴厲，當時曾引發南非代表處一等秘書呂欽揚受不了徐佩勇嚴厲風格，有意跑去找南非當局尋求政治庇護。根據檢控函，二○一一年聯合國氣候變化大會在南非舉行，駐南非代表處是台灣代表團的行政協辦單位，呂欽揚承辦，未料這個案子逼得呂想輕生，找上當地僑胞尋求政治庇護管道。

造成我國外交官找當地國家政治庇護的導火線，是因為來自台灣的開會單位沒有結清旅費就回到台灣，駐南非代表處墊付給飯店的費用扣款三萬七千美元。據了解，徐佩勇當時大發雷霆，言談之間，讓呂欽揚非常難堪，打算申請改調他館，又引發徐不滿，不准赴任，要撤銷外交部派令。

徐佩勇原本希望親自說明被人指控的諸多爭議，外交部希望仍透過發言人說明。外交部發言人劉永健表示，外交部對於檢舉事件均審慎查處。外交部在事發當時，已組成專案調查小組實際赴駐處調查，呂是在與館長和同事討論工作時，有不同意見，一時心急提出政治庇護的想法，相關爭議經駐處協調後，二○一二年二月中旬已解決，呂沒提出或進行尋求政治庇護的情況。

劉永健表示，外交部依據外交部駐外人員輪調作業要點規定，視館處業務情形、人員意願及工作績效辦理人員調動作業。

外交部 南非

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