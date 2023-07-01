【專家之眼】擋得下服貿協議 禁不住服務貿易

最近又因明年中央公職人員選舉，重新審議《海峽兩岸服務貿易協議》再度成為社會關注與政治論戰議題。2014年因為太陽花學生運動占領立法院，讓審議《海峽兩岸服務貿易協議》進程不但受到推遲，甚至當時民進黨立院黨團主張先透過立法程序，建立《海峽兩岸協議監督機制》，亦在日後隨著綠營2016年順利勝選，最後亦就無疾而終未見下文。

經過綠營過去七年執政，兩岸官方溝通管道完全中斷，民進黨完全執政後，不但由民進黨政治人物數度擔任閣揆之行政院，從未將《海峽兩岸服務貿易協議》自立法院撤回審議，此外民進黨席次占有絕對優勢立法院，更未曾積極推動《海峽兩岸協議監督機制》，如今面臨2024年中央公職人員選舉，首由台灣民眾黨主席柯文哲提出重啟《海峽兩岸服務貿易協議》審議程序，讓此案成為選戰政治攻防話題，但吾人到底應該如何檢視此項政治議題呢？

其實面對重新審議《海峽兩岸服務貿易協議》，最應當去詰問核心關鍵，其實應當是當年太陽花學生運動在民進黨政治人物助陣下，雖然擋得下《海峽兩岸服務貿易協議》審議過程，但能否就因此能夠完全禁絕兩岸所進行之服務貿易活動呢？

回顧當初台灣鄉親與社會大眾對於審議《海峽兩岸服務貿易協議》之所以會充滿疑慮，其實多半都是透過耳語傳播，不斷宣稱該項協議將會開放大陸勞工大量來台，並且衝擊台灣社會某些特定行業就業狀況，儘管當時政府不斷試圖闢謠，但此等不時傳言確實誤導社會群眾，所以才讓《海峽兩岸服務貿易協議》遭致汙名化到達難以澄清地步，最後在太陽花學生運動占領立法院後，毫無還手能力敗下陣來。

但是吾人必須要問，兩岸所進行之服務貿易活動，是否真是在審議《海峽兩岸服務貿易協議》進程流產後，就受到嚴重衝擊最後轉為蕭條不再存在呢？其實許多熟悉兩岸經貿往來人士都心知肚明，兩岸之所以能夠維持服務貿易往來，其實亦是受到經濟供需市場法則所決定，只要海峽兩岸間服務貿易市場需求繼續存在，而對岸又能夠提供此等服務項目，滿足市場需求，就會繼續維持跨越兩岸之服務貿易活動。

誠然許多服務貿易活動必須實際建立設施，透過實體接觸進行交易，但確實亦有些活動根本就不必實際現身，透過網路傳遞資訊就能夠完成交易。甚至還有些服務貿易根本就無需設立商號，只要專技人士能夠獲得當地協助提供必要設施，就可以提供專業服務。

所以在思考服務貿易時，吾人必須承認，真正能夠決定服務貿易交易行為能否繼續維繫運作，其實是要靠市場經濟運作法則，而不是能夠由官方開放准入市場，來決定服務貿易項目能否生存。

吾人更需認識到，缺乏官方適當管制調節與規範之商業交易活動，其實就是屬於黑市貿易活動，而目前兩岸服務貿易是否因為審議《海峽兩岸服務貿易協議》未能過關，所以就鳴金收兵，還是繼續在政府無法監管狀況下，毫無約束繼續營運呢？

假若目前要問，過去十年以來，除因受到疫情衝擊，兩岸交流互動受到重挫，連帶影響雙方服務貿易領域之交易活動外，兩岸服務貿易到底是否會因缺乏《海峽兩岸服務貿易協議》規範，讓其交易活動因此萎縮呢？其實目前主管機關對於兩岸服務貿易活動概況與交易額度，能否精準掌握，確實是受到嚴重質疑。若細究其原因，其實就是因為兩岸無法依據《海峽兩岸服務貿易協議》相互交換資訊，以便掌握兩岸服務貿易發展狀況，並且據以制定應對管理政令所致。

所以在缺乏兩岸服務貿易規範前提下，兩岸服務貿易不但是成為黑市經濟活動，同時亦無法要求從業人員據實申報收入課徵所得稅，相關企業亦因無相關法令約束，更讓其所從事兩岸服務貿易項目成為法外之地，政府主管機關亦因此對於兩岸服務貿易往來狀況淪入失控地步，無法確實掌握相關活動統計數據與活動樣態。

當初《海峽兩岸服務貿易協議》審議進程受阻，吾人只能說雖然擋得下服貿協議，但卻禁不住服務貿易；兩岸當年之所以要簽署多項協議，其實就因為民間在政府規範真空狀況下，早就主動先行採取相關作為。政府未能有效管控掌握與規範兩岸人民往來活動，才會與對岸展開事務性協商，希望重新獲取兩岸活動之掌控權。

面對大陸主動積極採取多項作為，不論未來此岸是哪個政黨主政，政治人物是否要認真思考，究竟為何要《海峽兩岸服務貿易協議》，政府可從此等協議獲得哪些規範、監管與調節兩岸服務貿易權限，而不是依舊坐視讓兩岸服務貿易在無政府狀況下繼續運作，永遠享受法外逍遙之特殊地位。