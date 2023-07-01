綠拒絕服貿 藍不以為然

行政院會日前通過「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨鬆口願改為審查案，但對服貿議題則無討論餘地。國民黨立法院黨團總召曾銘宗不以為然表示，服貿要開放的部分只是少數，我方如要加入ＣＰＴＰＰ，是全部都要開放，豈非自打臉？

曾銘宗說，國民黨團發文給立法院長游錫堃，希望朝野協商將該倡議納入臨時會，並做實質審查，民進黨有善意回應，對此表達歡迎之意，謝謝民進黨跟進。

曾銘宗認為，不論是服貿或台美廿一世紀貿易倡議，都是經濟性的議題，且是希望在雙方有利的前提底下進行，簽定後當然要經過立法院審查。民進黨過去的主張是協定簽完之後，要提交立法院審議，民進黨的主張不光只針對服貿。

曾銘宗提到，服貿究竟要不要處理，涉及到三個問題，第一是過去有初步協議，現在的大陸、中華民國要不要認帳？第二是服貿開放的部分是少數，但加入ＣＰＴＰＰ是全部開放，豈不自打臉？第三是，朝野或民眾有無共識？曾表示，太陽花學運時期，民進黨堅持要有兩岸監督條例，如今卻反悔、也沒推動，就是雙重標準。