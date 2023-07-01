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台美貿易倡議 將改送國會審查

聯合報／ 記者周佑政林縉明蔡晉宇／台北報導

行政院會日前通過「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定，將送請立法院查照，但立法院在野黨團要求改為審查案，民進黨立院黨團總召柯建銘昨天首度表態，「我們會接受」，民進黨團不排除在朝野協商時，主動提出在七月第二次臨會時，增加處理這項台美協定的議程，甚至可請行政院長陳建仁到立院專案報告；至於是否重啟兩岸服貿協議，柯說，「完全沒有討論的餘地」。

國民黨團、民眾黨團強力主張台美廿一世紀貿易倡議首批協定，必須經由國會實質審查。行政院原堅持該倡議是行政協定而非條約，送立法院查照即可；但全案引發民間團體反彈，藍營也鎖定為下一個戰場。

柯建銘昨天說，「行政院送來的是查照案，立法院要改為審查案，我們也會接受」。

柯建銘還原行政、立法針對台美廿一世紀貿易倡議的討論過程，他說，立法院第一次臨時會結束後，大約十一天前，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中就表態願意主動去向各黨團說明。

柯建銘說，這項台美貿易協定，是台美經貿外交卅年來的重大突破，也是美國對台灣友好的法案，行政部門有必要清楚向國人說明，民進黨團的態度也是正面、積極。針對台美廿一世紀貿易倡議，「我們不排除主動提案，增加相關議程，也會請行政院長來報告」。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，這一次台美經貿的談判過程公開透明，國民黨要求臨時會政黨協商、逐條審查，民進黨表達歡迎，願意接受外界檢驗。

黨政人士指出，經濟是否交得出成績單，是影響執政黨總統大選選票的重要因素，要在國際貿易上有進展，和美、日針對實質內容一條一條去談，是較務實的做法，台美廿一世紀貿易倡議即是這樣的內容。

至於藍白陣營最近疾呼重啟兩岸服貿協議，柯建銘說，服貿就是「害台」，已經沒有服貿了，「完全沒有討論的餘地」。黨政人士表示，中國貿易占比正在下降，若能對美貿易協議有進展，將至關重要。

行政院 柯建銘 民進黨

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