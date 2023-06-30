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推補助學雜費 賴士葆：文宣過30元叫賄選 濫發錢成德政

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，明年2月實施。國民黨立委賴士葆批，法務部訂定嚴苛的標準規範候選人發給民眾超過30元的文宣品就是賄選，政府濫用納稅人的錢全面撒錢卻變成德政？圖／取自賴士葆臉書
行政院通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，明年2月實施。國民黨立委賴士葆批，法務部訂定嚴苛的標準規範候選人發給民眾超過30元的文宣品就是賄選，政府濫用納稅人的錢全面撒錢卻變成德政？圖／取自賴士葆臉書

行政院昨日通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，減免私立大學生學雜費每人每年3.5萬元、高中職免學費等，明年2月實施。國民黨立委賴士葆今批，法務部訂定嚴苛的標準規範候選人發給民眾超過30元的文宣品就是賄選，政府濫用納稅人的錢全面撒錢卻變成德政，這樣符合公平正義嗎？

賴士葆說，資源是珍貴的，錢應該用在刀口上，但是這個金科玉律，蔡政府卻是反其道而行，只因為選舉使人瘋狂，惟用納稅人的血汗錢瘋狂大撒幣，既不心疼也不手軟。明年開始，私大生每年補助3.5萬，來自低收家庭甚至可以補助到5.5萬，高中職學費全免，學貸還款放寬等等優惠補貼政策，總計要花219億。不知道錢從哪裡來，根據財劃法38條，任何增加支出必須交代錢的來源，全面執政就可以任性妄為，不守財政紀律，只在乎能否帶來選票效益。

賴士葆表示，打著教育平權的大旗，冠冕堂皇誰曰不可，政府大手筆的補助確實可以減緩弱勢家庭子女就讀私校的經濟重擔。既然要談公平的理念，並且弱勢家庭補助更多，那就應該立排富條款，高所得家庭子女就讀私校不需要再耗費納稅人的血汗錢去補助，補助有錢人，統統有獎的政策還談平權就是矯情，這就是道地的政策買票，監察委員為什麼不立案調查，選前用公款大撒幣是否瀆職？法務部訂定嚴苛的標準規範候選人發給民眾超過30元的文宣品就是賄選，政府濫用納稅人的錢全面撒錢卻變成德政，這樣符合公平正義嗎？

賴士葆提到，台灣高教的問題一籮筐，學生學費的問題不是最迫切緊急的事情，教育部長期對於私立大學以父權式的中央集權掌控，無法享有私校辦學自由發揮特色強項，凡事要聽命於教育部，教育部只會施捨式的發給各校獎補助。這次將珍貴的資源大手筆補助學生，完全是選票考量的政策買票，卻無助於提升私大的教育品質，更遑論很多私大因為少子化招生困難，不知還能存在多久的切身問題。

賴士葆 教育部 賄選

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