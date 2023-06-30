幕僚田政弘涉以PUA手法侵犯三女 高虹安挨批用人不當

擔任新竹市工策會副總幹事的田政弘過去曾被女子貼文控訴，以PUA手法與多名女子發生性關係，田男不滿侵害名譽提告求償，案件仍在進行中。田政弘現為新竹市長高虹安身邊核心幕僚，有民代直言高虹安用人不當，田有嚴重道德瑕疵，顯不適任。

台大法律系畢業的田政弘被稱為「台派青年」，過去常上政論節目或在媒體專欄撰文，支持總統蔡英文政策，在社運圈享有一定知名度；2019年還號召集資登報，發出「台灣青年對抗中國統戰宣言」呼籲青年表態支持蔡英文總統，維護台灣主體性。

田政弘去年底在高虹安就任新竹市長後，在第一波人事被敲定擔任新竹市工策會副總幹事，成為高身邊的幕僚大將。由於田政弘過去跟民進黨友好、挺小英的政治色彩鮮明，加上去年也並非高虹安競選市長的團隊成員，突然「卡進」高虹安身邊從事要職，不少民眾黨支持者都詫異、無法接受。

據了解，高虹安知道田政弘過去被女子指控的這些內容，但仍選擇任用他，目前擔任新竹市工策會副總幹事，薪資約8萬多元，工作包含經手社群、新聞審稿等業務。田政弘平時對外低調，日前首度代表市長室出席公開會議，不少議員都是第一次看到他。

民進黨市議員楊玲宜說，高虹安用人不斷出現嚴重瑕疵，先前行政處長才上任不到1個月就爆發婚外情下台，田政弘也有違反性交意願等黑紀錄，高自己也是涉貪案的當事人，行政團隊道德瑕疵多，要如何掌握市府？她認為田政弘是嚴重不適任。

時代力量市議員蔡惠婷也說，現在Metoo事件受到社會高度重視，田政弘被女子控訴違反意願趁機性交，法官已認定為陳述事實評論，市府應該要有更明快的處置，據了解府內不少員工都在關注新聞發展，「看上面如何處理」，才不會讓下面人心惶惶。

國民黨市議員吳旭豐表示，目前社會氛圍對性平等事件相當關注，無論男女都要格外注重互動、份際，議會已要求下周請市府專案報告「市府推動性別平權暨性騷擾防治」，他也希望市長能檢視用人標準，若相關指涉案件有結果，該道歉就要道歉。