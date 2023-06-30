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藍主張臨時會審台美貿易協定 綠黨團：接受外界檢驗

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對國民黨團主張立法院臨時會審查「台美21世紀貿易倡議」首批協定，民進黨團今天表示，如果能夠盡快上路，減少國內立法行政的紛擾，樂觀其成，抱持開放的立場。記者林縉明／攝影
針對國民黨團主張立法院臨時會審查「台美21世紀貿易倡議」首批協定，民進黨團今天表示，如果能夠盡快上路，減少國內立法行政的紛擾，樂觀其成，抱持開放的立場。記者林縉明／攝影

行政院會昨天「台美21世紀貿易倡議」首批協定，國民黨立法院黨團立即發函立法院長游錫堃，請求將該協定排入7月立法院臨時會朝野協商。民進黨團今天表示，該協議是喜事也是好事，如果能夠盡快上路，減少國內立法行政的紛擾，樂觀其成，抱持開放的立場。

針對國民黨團主張將該協定查照改為實質審查，民進黨團書記長莊瑞雄今天表示，民進黨團用開心的態度看待台美世紀貿易倡議首批協定，在野黨主張立法院臨時會審查表達歡迎。

對於近期國民黨把台美21世紀貿易倡議拿來跟服貿比較，莊瑞雄表示，服貿不是不能簽，而是跟誰簽，回顧2008年馬政府執政時，跑去中國大陸跟海基、海協簽多項協議，立法院缺乏監督機制，2008年起杯葛監督條例立法，很多兩岸協議沒有經過審查就生效，這是法治缺漏。

莊瑞雄提到，2013年6月25日立法院決議服貿逐條審查，不得包裹表決，必須仔細審查，民進黨團也舉行20場公聽會。未料，2014年3月17日，前立委張慶忠用半分鐘宣布服貿送院會處理，因而產生太陽花學運，過程中發生行政院鎮壓事件，後來前立法院長王金平承諾，沒有完成兩岸監督條例立法不會啟動服貿。

莊瑞雄說，台美21世紀貿易倡議，台美從2022年6月1日談到今年6月1日完成首批協定，由駐美代表蕭美琴簽署，這麼多新聞報導但點閱率都不高，是國人無感嗎？不是，是對台美之間的貿易協定沒有那麼多疑慮，國人表示歡迎。

莊瑞雄強調，這次談判過程公開透明，也是台美間睽違10年的重大談判，如果做比較國人跟台美之間貿易協定是很安心，沒有看到民眾包圍行政部門，對於這次簽定的協定，國民黨要求臨時會政黨協商、逐條審查，民進黨表達歡迎，接受外界檢驗。

立法院 莊瑞雄 服貿

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