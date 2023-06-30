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曾銘宗：謝謝民進黨跟進審查台美倡議 服貿涉三問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召曾銘宗。圖／聯合報系資料照片

行政院昨通過「台美21世紀經貿倡議」首批協定，並送立法院查照，國民黨立法院黨團發文立法院長游錫堃，要求列入臨時會議程並就條文內容審查。民進黨團不排除提議加開二次臨時會處理台美經貿倡議，不過仍不處理在野疾呼的服貿。國民黨團總召曾銘宗今說，歡迎民進黨善意回應，謝謝跟進，但服貿要不要處理則涉及到三問題。

曾銘宗說，經國民黨團昨發文給游錫堃，希望朝野協商，把這些相關的倡議納入臨時會，且要做實質審查，他們有善意的回應，對此表達歡迎之意，謝謝他們跟進。

曾銘宗認為，不管是服貿或台美經貿倡議，是經濟性的議題，且基本上是希望在雙方有利的前提底下進行，簽完後當然要經過立法院來（審查）。民進黨過去的主張都是簽完之後，要來提交立法院審議，不是只有服貿。

曾銘宗指出，服貿要不要處理涉及到三個問題，第一點是過去有初步協議，現在中國大陸認不認帳？中華民國要不要認帳？

曾銘宗繼續說，第二點是，我方要不要加入CPTPP？假設要加入CPTPP，我方因服貿要開放的部分可能是少數，但加入CPTPP是全部都要開放，這不是自打臉？第三點是，朝野或民眾有無共識？

曾銘宗提到，服貿的上層是過去太陽花學運時期的兩岸監督條例，民進黨那時說要，現在也反悔，也沒有要推動，民進黨是雙重標準，說一套做一套。

服貿 民進黨 立法院

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