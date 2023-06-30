獨／審台美貿易倡議 柯建銘：不排除第二臨時會處理

行政院會昨通過台美21世紀貿易倡議首批協定，立法院在野黨團強力要求，將這項協定由院查照改為審查案。民進黨立院黨團總召柯建銘今天首度表態，「我們會接受」。柯建銘也指出，民進黨團不排除在立院朝野協商時，主動提出在第二次臨時會增加攸關台美21世紀貿易倡議的相關議程，甚至可請行政院長陳建仁到立院專案報告。

國民黨團、民眾黨團都要求台美21世紀貿易倡議首批協定，必須經由國會實質審查。國民黨團總召曾銘宗昨天也表示，會發文給立法院長游錫堃，召集朝野黨團協商，要求臨時會列入台美貿易倡議相關議程，並強力主張實質審查。

柯建銘今天表示，針對台美21世紀貿易倡議首批協定，「行政院送來的是查照案，立法院要改為審查案，我們也會接受」。

柯建銘也還原過去一段時間行政、立法針對台美21世紀貿易倡議的討論過程，柯建銘說，立法院第一次臨時會結束後，大約10天前，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中、經濟部、外交部等行政部會，就已跟他與民進黨團密切討論這項議題；鄧振中還說，願意主動去向各黨團說明。

柯建銘說，當時黨團就已知悉行政院會將在昨通過台美21世紀貿易倡議首批協定；由於這項貿易協定，是台美經貿外交30年來的重大突破，也是美國對台灣友好的法案，美國國會高度重視，就台灣的角度來說，也必須積極、正面來處理，一方面行政部門有必要清楚向國人說明，而民進黨團也主張，不排除主動在7月的第二次臨時會增加相關議程。

柯建銘表示，立院7月的第二次臨時會，原本要處理「性平三法」相關議程，也會請陳建仁來專案報告，而針對台美21世紀貿易倡議，「我們不排主動提案，增加相關議程，也要請行政院長來報告」。

柯建銘表示，對於台美21世紀貿易倡議，民進黨團的態度就是「正面、積極、主動」，要讓國人清楚了解台美經貿外交的重大成果。至於藍白陣營最近又疾呼重啟兩岸服貿協議，柯建銘說，「服貿就是害台，完全沒有討論的餘地」。