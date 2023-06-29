侯友宜、韓國瑜終於要合體 7月1日同框登場

聯合報／ 記者張睿廷侯俐安／新北即時報導
新北市長侯友宜何時與高雄市前市長韓國瑜同框備受關注，謝龍介今晚證實，「侯韓會」將於7月1日登場。圖／報系資料照
新北市長侯友宜何時與高雄市前市長韓國瑜同框備受關注，謝龍介今晚證實，「侯韓會」將於7月1日登場。圖／報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜何時合體備受關注，侯友宜競辦組織副召集人謝龍介今日宣布，「侯韓會」確定會在7月1日的黃復興黨部67周年活動登場，他們會在周六正式同框。

謝龍介晚間在直播中指出，韓國於今天下午和他聯絡上，謝龍介說，「韓總說周六就會跟侯市長見面」，謝龍介說，「國民黨推誰，我們就支持誰，這是為中華民國打拚，不是為任何一個人，拿國旗是正常的、應該的，我們會好好來打拚！」

侯友宜28日記者會中，媒體問起謝龍介和高雄市前市長韓國瑜整合情況時，謝龍介就曾說，他個人和韓市長有交情，跟兄弟一樣，韓為了整個中華民國前途、台灣安全也是心心意意都聚焦在這個上面。他也預告，韓今天回來，他們有約見面，韓、侯之間也常常通電話。

謝龍介今晚受訪指出，7月1日侯韓會在黃復興黨部67周年活動同台。他說，韓國瑜6月20日出國之前，他打給韓，本來希望當時就要約侯見面，但韓說要出國了，29日返台再聯絡。今天下午兩人再聯絡，謝再追問何時要和侯見面，韓說「後天就同框了！」

謝龍介表示，侯韓會將在7月1日的黃復興黨部67周年活動同台。圖／取自韓國瑜臉書
謝龍介表示，侯韓會將在7月1日的黃復興黨部67周年活動同台。圖／取自韓國瑜臉書

謝龍介 韓國瑜 黃復興黨部

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