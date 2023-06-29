侯友宜、韓國瑜終於要合體 7月1日同框登場

國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜何時合體備受關注，侯友宜競辦組織副召集人謝龍介今日宣布，「侯韓會」確定會在7月1日的黃復興黨部67周年活動登場，他們會在周六正式同框。

謝龍介晚間在直播中指出，韓國於今天下午和他聯絡上，謝龍介說，「韓總說周六就會跟侯市長見面」，謝龍介說，「國民黨推誰，我們就支持誰，這是為中華民國打拚，不是為任何一個人，拿國旗是正常的、應該的，我們會好好來打拚！」

侯友宜28日記者會中，媒體問起謝龍介和高雄市前市長韓國瑜整合情況時，謝龍介就曾說，他個人和韓市長有交情，跟兄弟一樣，韓為了整個中華民國前途、台灣安全也是心心意意都聚焦在這個上面。他也預告，韓今天回來，他們有約見面，韓、侯之間也常常通電話。