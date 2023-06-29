侯友宜、韓國瑜終於要合體 7月1日同框登場
國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜何時合體備受關注，侯友宜競辦組織副召集人謝龍介今日宣布，「侯韓會」確定會在7月1日的黃復興黨部67周年活動登場，他們會在周六正式同框。
謝龍介晚間在直播中指出，韓國於今天下午和他聯絡上，謝龍介說，「韓總說周六就會跟侯市長見面」，謝龍介說，「國民黨推誰，我們就支持誰，這是為中華民國打拚，不是為任何一個人，拿國旗是正常的、應該的，我們會好好來打拚！」
侯友宜28日記者會中，媒體問起謝龍介和高雄市前市長韓國瑜整合情況時，謝龍介就曾說，他個人和韓市長有交情，跟兄弟一樣，韓為了整個中華民國前途、台灣安全也是心心意意都聚焦在這個上面。他也預告，韓今天回來，他們有約見面，韓、侯之間也常常通電話。
謝龍介今晚受訪指出，7月1日侯韓會在黃復興黨部67周年活動同台。他說，韓國瑜6月20日出國之前，他打給韓，本來希望當時就要約侯見面，但韓說要出國了，29日返台再聯絡。今天下午兩人再聯絡，謝再追問何時要和侯見面，韓說「後天就同框了！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言