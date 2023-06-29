【即時短評】一條龍打造選舉利多 明知大撒幣卻難反對

行政院推出減免私立大專學雜費3萬5千元等措施，時間點「巧妙」，隨著文化成年禮金6月開放領取使用、疫後就學貸款補助7月起啟動，這次的教育平權「1加3」方案，預計明年總統大選後的2月起實施。「一條龍」的連串政策，在在都可看出為執政黨的總統參選人賴清德量身打造選舉利多。

挾執政優勢，民進黨有條不紊掌握選戰節奏，階段性地拋出補助政策。先是賴清德喊出政府有責任縮短公立與私立大學的學費落差，為避免部分公立大專生提出質疑，行政院副院長鄭文燦隔日上午再加碼要研議不分公私立，放寬補貼弱勢生；行政院長陳建仁下午緊接著提出學貸延長等3配套。

不僅如此，原本教育部評估的補助差額是每人每年2萬5千元，在昨天院會提高至3萬5千元，所需經費也從150億元擴增至220億元。

民進黨表面上對準的是青年選票，實際上受惠的則是要幫孩子繳交學費的、40幾至50幾歲的夾心世代，一套「1加3」方案不僅鞏固中年父母、討好年輕世代，再拉攏中間選民，一舉三得。

教育公共化的做法，雖遭質疑將排擠技職教育、影響高教品質，但不可諱言，相關政策推出後，確實獲得不少家長及學貸族好評，尤其也有私大教授反映，許多私校學生都有學貸，平日打工者更是不在少數，這些都可能影響學生上課精神。

「明明知道政府撒幣，卻又不會強烈反對。」在野黨也出現這種矛盾。台中市長盧秀燕周四出席行政院會，坦然表達支持政策的立場；但鄰近的立法院裡，包括國民黨在內的在野黨團都痛批「大撒幣」。

縮短公私立大專學雜費差距、補助經濟弱勢學生學雜費及減輕學貸壓力等措施，政府都應該做，但不久前才喊沒錢，如今卻可加碼；對於總經費220億元，行政院昨強調會「額外編列預算」全數支應，但到底財源何在，卻未見說明。

姑不論這項倉促提出的政策先前未獲充分討論，若屬好的政策，為何不在今年9月新學年開始就上路，而須等到明年2月實施，剛好落在大選之後？人民難道看不出，處處都是為了選舉猛開支票的斧鑿痕跡？