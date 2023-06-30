政院通過台美貿易協定 藍要求實質審查

行政院昨天通過台美廿一世紀貿易倡議首批協定，後續將依法完成相關行政程序。行政院長陳建仁表示，這項協定為台美經貿打下完備堅實的基礎，有助我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）」。在野黨要求在立法院臨時會將查照案改為實質審查，民進黨立院黨團則表示歡迎。

至於具體生效日期，經貿辦副總談判代表楊珍妮表示，這只是很多程序中的一部分，接下來必須要跟相關部會、還有很多行政程序需要完備，正在做後續工作。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，台美貿易倡議涉及政府機關的權責執行、行政命令的修正及人民權利義務，也關乎國內產業的生存發展，黨團將要求列入臨時會議程，就條文內容實質審查。民眾黨團總召邱臣遠也說，應尊重國會審查權，不是行政權的獨大和傲慢來輾壓式通過。

【記者莊曜聰、張睿廷、江婉儀／連線報導】民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜都表態挺重啟服貿，民進黨總統參選人賴清德昨天表示，那個時代已經過去，不是現在要走的路，現在要昂首擴胸、走向世界、影響未來，「讓台灣成為經濟日不落國」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（ＧＭＦ）印太研究主任葛來儀說，國民黨或民眾黨總統參選人當選，中共也不會放棄對台施壓，侯友宜昨表示，面對兩岸關係一定用對等跟尊嚴，「我們已經做好準備，要務實的交流」。

對於綠營連批開放服貿，柯文哲表示，服貿清單討論是大學問，除非對雙邊產業都相當了解，沒有辦法去談最好結果；目前的政府太懶惰，把問題全部簡化，真正的談判不是這樣。