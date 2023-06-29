高通膨下逆勢成拉美最多訂閱媒體 營運長：分眾、多角化吸引訂閱

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導

阿根廷《號角報》(Clarín)營運長Emilio Basavilbaso表示，號角報付費訂閱數能成長，包括針對特定受眾提供不同內容，還有多角化開發不同業務內容，現在數位領域營收已占全部營收的8成，有望繼續成長。

世界新聞媒體年會29日討論新聞的創新永續商業模式，Emilio Basavilbaso表示，阿根廷經濟狀況不好，通膨持續新高，但號角報4年前開始數位轉型，現是世界媒體訂閱數前20名中，唯一的拉丁美洲媒體。

Emilio Basavilbaso也說，4年前開始數位轉型時，數位營收約佔總營收兩成，隨訂閱戶數持續增加，數位營收超越平面營收，近兩年數位營收已佔總營收8成。

Emilio Basavilbaso分享，他們的數位轉型策略注重多樣化，且要找出跟讀者相關性，從報導及訂閱戶數中分析，不只是傳統的人口統計分層，而是進入到行為數據的分系，「像是1個數位公司」

Emilio Basavilbaso指出，數位訂閱計畫要產出高品質內容，發展付費牆工具，並根據不同客群調整不同新聞內容，例如青少年喜歡娛樂新聞，就不用付費牆阻擋，爭取成為年輕人喜愛品牌、日後訂閱，對於喜歡看經濟政治新聞的人，記者也要寫一則則文長約1,500字的硬新聞。

此外，廣告也能透過分眾創造高營收，例如透過分析，可以在關注經濟新聞的版面幫銀行投放廣告，點擊率提高6倍，廣告主都很滿意廣告效益。

多角化經營方面，Emilio Basavilbaso表示，編輯室跟其他業務單位接合，開發不同業務，才能讓體質更健康，號角報同時拓展體育報、教育內容、甚至投資遊戲，例如讓訂閱者當遊戲中的足球隊經理，也跟足球俱樂部、律師公會合作業務「營收來源非常分散」，呈現出好的營收結果。

瑞士榮格集團(Ringier AG)執委會成員、《觀察報》(Blick)全球媒體負責人暨執行長Ladina Heimgartner也同意媒體要多元開展營收，過度仰賴單一收入來源會影響獲利，應注重營收的韌性。

Ladina Heimgartner表示，多角化發展要有策略性，新聞內容的深度、研究以及品牌、可信度，都是自己媒體的績效指標，例如雖然開發Podcast報新聞沒有賺錢，但仍然持續發展，因為對於品牌有幫助，且也都會有機會獲得營收。

Emilio Basavilbaso也強調訂閱用戶的重要性，他指出數位廣告會受到跟數位原生公司競爭而有困難，雖然付費訂閱用戶並不是最大量讀者，但訂閱人數的收入就佔號角報集團營收7成，訂閱者除了付費，1人1個月約讀55篇文章，1個月到網站15天，不僅費率可調高，營收、廣告等轉換率也很高。

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