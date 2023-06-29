聽新聞
test
0:00 / 0:00

慶祝英國國慶 在台辦事處代表：台英是互相信賴的朋友

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
英國在台辦事處6月29日舉行英國國王查理三世生日慶祝酒會，駐台代表鄧元翰（John Dennis）發表致詞，外交部長吳釗燮也受邀出席。圖／英國在台辦事處提供
英國在台辦事處6月29日舉行英國國王查理三世生日慶祝酒會，駐台代表鄧元翰（John Dennis）發表致詞，外交部長吳釗燮也受邀出席。圖／英國在台辦事處提供

英國在台辦事處將屆滿30年，今晚舉行英國國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）生日慶祝酒會，邀集英國與台灣在各合作領域的夥伴朋友們一同慶祝英國國王今年的官方生日，也慶祝英國與台灣不斷擴大與深化的雙邊關係，外交部吳釗燮也出席同慶。

辦事處代表鄧元翰（John Dennis）致詞時表示，英國國王查理三世已在今年5月完成加冕，國王長期參與攸關人類和地球未來的核心議題，包括氣候變遷和永續發展，同時包括英國政府和國際夥伴與盟友關係的核心議題：尋求塑造國際秩序，維護開放、穩定、安全與繁榮，並致力成為良善的力量，重振世界共同的民主原則，改變全球均勢，對抗威權國家。

他指出，台英雙邊努力擴展貿易與投資，雙邊貿易總額在2021年已達到83.4億英鎊，較前一年增加18%；另外，雙邊投資也持續成長，台灣在英國的投資總額目前已超過27億英鎊，主要集中在科技產業。

他表示，強健的貿易與投資，不管在醫療產業或任何其他產業，不全然是利他主義。英國和台灣企業需要獲利。而自由開放且以規則為基礎的貿易，反映英國和台灣均是世界貿易組織成員的事實，也有強化和增進韌性的效果: 擴增台英之間的連結。

鄧元翰並指出，在教育方面，2020年共有逾4200名台灣學生在英國深造進修，其中包括為數不多卻至關重要的英國政府獎學金計畫得主。相對地，有愈來愈多英國學生前來台灣求學和就業，其中有部分是參加英國政府推出的「圖靈計畫」。該計畫自2021年推出，以英國最知名「科學」先驅之一的圖靈命名。另外，台灣外交部也慷慨提供100個獎學金名額，給英國學生來台灣學習中文。

他表示，今晚也特別把握慶祝台英關係，就是兩個相互信賴的老朋友，在挑戰日益加劇的世界中共同攜手尋找方法，並幫助其他朋友也這麼做。他也說，由於英國和台灣的合作項目越來越多，辦事處團隊成員已比2019年時增加許多。

查爾斯三世 查理三世 英國 外交部 吳釗燮

延伸閱讀

英國王室花掉納稅人42億 較去年增加5%

英國皇室擁有的土地、房產、珠寶和金錢從哪裡來？

單瓶79萬元！皇家禮炮王者加冕限定版．國王查爾斯三世款 全球限量500瓶

哈利、梅根不玩了！英國皇室終於可以鬆口氣？

相關新聞

參加世界新聞媒體年會 侯友宜：假新聞影響總統大選

世界新聞媒體年會首度來台，由聯合報承辦為期三天的論壇，今晚在台北圓山大飯店大會廳舉辦晚宴，新北市長侯友宜受邀出席。侯友宜...

慶祝英國國慶 在台辦事處代表：台英是互相信賴的朋友

英國在台辦事處將屆滿30年，今晚舉行英國國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）生日慶祝酒會，邀集英國與台灣在各合作領域的夥伴朋友們一同慶祝英國國...

接見華府智庫訪團 蔡英文：盼台美經貿往來創更多利基

蔡英文總統今天下午接見華府智庫「威爾遜國際學人中心（Wilson Center）」訪問團，她感謝威爾遜中心多次呼籲美國政...

游錫堃將參加蘇澳至與那國島直航踩線團 會日國會議員

立法院長游錫堃積極推動宜蘭蘇澳至日本與那國島的直航，游錫堃預計7月4日與交通部、觀光局等部會及37家觀光業者共同參加「踩...

權力使人腐化 對權力過度戒慎恐懼也沒好下場

立法院前院長王金平接受聯合報訪問，談及2011年調漲老農津貼的爭議，當時總統與立委大選已近，民進黨中常會直接通過，主張由6000元增至7000元，國民黨也有不少立委喊漲，擔心民進黨藉機討好選民。然而面對聲浪，唯獨總統馬英九充滿保留，認為每年將多花84億元，造成國家財政負擔。王金平最後告訴馬英九，除非不想連任，再去抱持這種想法；想要贏得選舉，就必須調到7000元，馬才終於點頭。多年後王金平回憶舊事，還感慨要說服馬英九真是困難。 時光飛逝，這件往事距今，已經歷了三屆總統與立委的任期。然而回頭觀之，相較於王金平說服馬英九的艱辛，對比國家社會近年的走向，令人興起的感慨，恐怕更是遠遠過之。

台美貿易倡議送立院查照 張其祿：跟服貿黑箱有何差別

台美21世紀貿易倡議首批協定6月1日簽署，今天由行政院通過後生效，將送立法院查照。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，這件...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦