慶祝英國國慶 在台辦事處代表：台英是互相信賴的朋友

英國在台辦事處將屆滿30年，今晚舉行英國國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）生日慶祝酒會，邀集英國與台灣在各合作領域的夥伴朋友們一同慶祝英國國王今年的官方生日，也慶祝英國與台灣不斷擴大與深化的雙邊關係，外交部長吳釗燮也出席同慶。

辦事處代表鄧元翰（John Dennis）致詞時表示，英國國王查理三世已在今年5月完成加冕，國王長期參與攸關人類和地球未來的核心議題，包括氣候變遷和永續發展，同時包括英國政府和國際夥伴與盟友關係的核心議題：尋求塑造國際秩序，維護開放、穩定、安全與繁榮，並致力成為良善的力量，重振世界共同的民主原則，改變全球均勢，對抗威權國家。

他指出，台英雙邊努力擴展貿易與投資，雙邊貿易總額在2021年已達到83.4億英鎊，較前一年增加18%；另外，雙邊投資也持續成長，台灣在英國的投資總額目前已超過27億英鎊，主要集中在科技產業。

他表示，強健的貿易與投資，不管在醫療產業或任何其他產業，不全然是利他主義。英國和台灣企業需要獲利。而自由開放且以規則為基礎的貿易，反映英國和台灣均是世界貿易組織成員的事實，也有強化和增進韌性的效果: 擴增台英之間的連結。

鄧元翰並指出，在教育方面，2020年共有逾4200名台灣學生在英國深造進修，其中包括為數不多卻至關重要的英國政府獎學金計畫得主。相對地，有愈來愈多英國學生前來台灣求學和就業，其中有部分是參加英國政府推出的「圖靈計畫」。該計畫自2021年推出，以英國最知名「科學」先驅之一的圖靈命名。另外，台灣外交部也慷慨提供100個獎學金名額，給英國學生來台灣學習中文。

他表示，今晚也特別把握慶祝台英關係，就是兩個相互信賴的老朋友，在挑戰日益加劇的世界中共同攜手尋找方法，並幫助其他朋友也這麼做。他也說，由於英國和台灣的合作項目越來越多，辦事處團隊成員已比2019年時增加許多。