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接見華府智庫訪團 蔡英文：盼台美經貿往來創更多利基

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午接見華府智庫「威爾遜國際學人中心（Wilson Center）」訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午接見華府智庫「威爾遜國際學人中心（Wilson Center）」訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天下午接見華府智庫「威爾遜國際學人中心（Wilson Center）」訪問團，她感謝威爾遜中心多次呼籲美國政府跟台灣洽簽自由貿易協定，進一步推動台美經貿關係發展。她並強調，台美之間的堅實友誼，是雙方共同努力的成果，相信透過威爾遜中心的研究及對話，能讓台美關係的發展有更多成果；她也期待，台灣和美國在經貿往來上創造更多利基。

蔡總統表示，「威爾遜國際學人中心」是華府重要智庫，經常舉行研討會，討論台灣相關議題。此次訪賓來到台灣，也安排了和不同政黨、部會的交流行程。希望威爾遜中心在台美關係及各項合作上，持續提供建言。

蔡總統說，她要感謝威爾遜中心多次呼籲美國政府，跟台灣洽簽自由貿易協定，進一步推動台美經貿關係發展。相信大家也注意到，這個月初，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，讓台美經貿夥伴關係更加緊密。

蔡總統提到，我方正努力推動「避免雙重課稅協定（ADTA）」的洽簽，台灣也會跟美國持續透過其他對話機制，包括「科技貿易暨投資合作架構（TTIC）」、「科學及技術合作會議（STC）」等，在供應鏈和數位貿易等各項議題上，加強合作。她期待，台灣和美國在經貿往來上創造更多利基，攜手打造更具韌性的供應鏈，並保障全球供應鏈的安全。

會長葛林致詞時表示，感謝蔡總統的熱情歡迎。如果人類歷史有潮起潮落，相信大家都可以感受到現在書頁翻動的速度相當快，這是對台美關係非常重要的時刻，對威爾遜中心亦然。威爾遜中心是由國會立法成立的研究機構，以學術為導向，而且是具有獨立性、超越黨派的智庫，使其與其他外交政策智庫有所不同。

葛林指出，他們與許多地方的人民都有共同的利益，但台美關係之所以獨特，是因為彼此不僅擁有共同的利益，也享有共同的價值，這體現在貿易、商業及自由民主上，這不僅是美國人民、相信也是台灣及台灣人民的核心價值。

葛林提到，此行訪台是希望有機會聆聽政府各界領袖，以及不同政黨的意見。儘管現在媒體及政界有非常多不同的聲音，但仍秉持忠於學術及超越黨派的原則，相信此次與蔡總統交換意見是無可取代的寶貴經驗。

威爾 美國 台美關係

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