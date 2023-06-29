游錫堃將參加蘇澳至與那國島直航踩線團 會日國會議員

立法院長游錫堃積極推動宜蘭蘇澳至日本與那國島的直航，游錫堃預計7月4日與交通部、觀光局等部會及37家觀光業者共同參加「踩線團」，從蘇澳搭船前往與那國島，並與日本國會議員、日華懇會長古屋圭司及日方代表在當地會晤，一方面進行國會外交，另也評估未來可能的直航觀光。

游錫堃今天與媒體茶敘，說明「台灣宜蘭縣蘇澳港破冰直航日本沖繩縣與那國町觀光踩線活動」。游錫堃說，去年10月古屋圭司來台，他古屋圭司一起從蘇澳眺望日本領土最西邊的與那國島；那次會面，古屋圭司還用台語對他說出已故日本前首相安倍晉三「台灣有事，日本有事」名言，凸顯台日情誼密切。

游錫堃積極推動宜蘭蘇澳至日本與那國島的直航，他表示，遠因是自己早年擔任省議員時，曾聽宜蘭老一輩的人講過，天氣好的時候，在蘇澳砲台山能看到與那國島。近因「導火線」則是古屋圭司去年來台，雙方談及蘇澳到與那國島的距離很近。

與那國島是日本最西方小島，隸屬日本沖繩縣轄下，面積約29平方公里，人口目前不到1700人，與台灣距離約111公里，比距離約147公里的石垣島更近。對外交通以飛機、船隻往返那霸或石垣島為主，目前島上唯一港口為祖納港，作為國內港口聯繫使用，尚未開放境外船隻停靠。

游錫堃預計7月4日上午9時出發，航程約2小時，預計下午5時返抵蘇澳港。不過當天能否成行，必須等到7月1日的氣象預報後才決定。

根據立法院提供的行程規劃，我方由游錫堃偕立委、交通部、觀光局等中央主管部會人員、宜蘭地方政要及台灣觀光有關產官學界人士等約80人，抵達後與15位日方代表，包含國會議員、地方政要、民間觀光業者交流會談。這次的活動目的則是，促進台日兩國觀光產業發產，開發業者及遊客陌生的潛力旅遊點。