快訊

今晚登場！Zenfone 10最終爆料版本曝 5色爭豔、6大特色一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美貿易倡議送立院查照 張其祿：跟服貿黑箱有何差別

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。聯合報系資料照

台美21世紀貿易倡議首批協定6月1日簽署，今天由行政院通過後生效，將送立法院查照。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，這件事在美國也會經過參、眾兩院討論通過，本來就是需要一定程度的國會監督，若只用查照案，不但不尊重國會，也真的是把國會變民進黨政府的「立法局」了，至為荒唐。

張其祿指出，這種重要的國際經貿協定，本來就需要監督條例，進行事前、事中、事後的監督，而不是像現在這樣；這其實也違反了條約締結的法律，且未來涉及國內相關修法、國人重大權益。

張其祿說，國際經貿不可能全都拿到「糖果」只嚐甜頭，卻不付出成本，這是不可能的。若只用查照的方式通過，那跟服貿黑箱有何差別？不過是簽約國和締約國不同而已，一樣是黑箱作業。

張其祿 立法院 糖果 服貿 美國

延伸閱讀

兩岸監督條例遲遲未通過 侯辦：進廚房才發現下廚難？

陳琬惠接受民眾黨立委徵召 用盡全力為所有不公義發聲

張其祿接受民眾黨徵召區域立委選戰 聲明稱「不忘初心」

民眾黨首波區域立委提名 陳琬惠、張其祿、蔡壁如上陣

相關新聞

權力使人腐化 對權力過度戒慎恐懼也沒好下場

立法院前院長王金平接受聯合報訪問，談及2011年調漲老農津貼的爭議，當時總統與立委大選已近，民進黨中常會直接通過，主張由6000元增至7000元，國民黨也有不少立委喊漲，擔心民進黨藉機討好選民。然而面對聲浪，唯獨總統馬英九充滿保留，認為每年將多花84億元，造成國家財政負擔。王金平最後告訴馬英九，除非不想連任，再去抱持這種想法；想要贏得選舉，就必須調到7000元，馬才終於點頭。多年後王金平回憶舊事，還感慨要說服馬英九真是困難。 時光飛逝，這件往事距今，已經歷了三屆總統與立委的任期。然而回頭觀之，相較於王金平說服馬英九的艱辛，對比國家社會近年的走向，令人興起的感慨，恐怕更是遠遠過之。

台美貿易倡議送立院查照 張其祿：跟服貿黑箱有何差別

台美21世紀貿易倡議首批協定6月1日簽署，今天由行政院通過後生效，將送立法院查照。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，這件...

行政院查照台美貿易倡議 邱臣遠籲比照美國模式

行政院今天通過台美21世紀貿易倡議首批協定，將送立法院查照。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，拒絕民進黨雙標態度，民眾黨團...

民眾黨下會期擬提兩岸監督條例修法 劉世芳：畫蛇添足

民眾黨總統參選人柯文哲主張重啟服貿，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠昨表示，民眾黨團下個會期將提出「兩岸監督條例」草案。民進黨...

賴清德：政黨要獲人民支持 理想價值原則絕對不能放

副總統賴清德今天接見亞太青年協會政治幕僚培訓營致詞表示，從事政治幕僚工作必須具備專業與熱忱；他並強調，政黨若想要持續得到...

要求審查台美貿易倡議 國民黨團發文游錫堃內容曝光

「台美21世紀貿易倡議」首批協定今將由行政院通過後生效，並送立法院查照。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示黨團將發文給立法院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦