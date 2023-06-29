台美貿易倡議送立院查照 張其祿：跟服貿黑箱有何差別

台美21世紀貿易倡議首批協定6月1日簽署，今天由行政院通過後生效，將送立法院查照。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，這件事在美國也會經過參、眾兩院討論通過，本來就是需要一定程度的國會監督，若只用查照案，不但不尊重國會，也真的是把國會變民進黨政府的「立法局」了，至為荒唐。

張其祿指出，這種重要的國際經貿協定，本來就需要監督條例，進行事前、事中、事後的監督，而不是像現在這樣；這其實也違反了條約締結的法律，且未來涉及國內相關修法、國人重大權益。

張其祿說，國際經貿不可能全都拿到「糖果」只嚐甜頭，卻不付出成本，這是不可能的。若只用查照的方式通過，那跟服貿黑箱有何差別？不過是簽約國和締約國不同而已，一樣是黑箱作業。