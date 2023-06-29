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民眾黨下會期擬提兩岸監督條例修法 劉世芳：畫蛇添足

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長劉世芳（右二）、書記長莊瑞雄（右）、副書記長洪申翰（左）、林志潔（左二）教授等，在立法院召開「重啟一中服貿是假議題」記者會。記者曾學仁／攝影
民進黨立院黨團幹事長劉世芳（右二）、書記長莊瑞雄（右）、副書記長洪申翰（左）、林志潔（左二）教授等，在立法院召開「重啟一中服貿是假議題」記者會。記者曾學仁／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲主張重啟服貿，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠昨表示，民眾黨團下個會期將提出「兩岸監督條例」草案。民進黨團幹事長劉世芳今天表示，兩岸關係條例早在2019年5月31日三讀通過修法，訂出談判前高門檻，民眾黨團現在要提修法，有點畫蛇添足。

針對民眾黨團主張，下會期提出提出「兩岸監督條例」草案。劉世芳表示，立法院已經在2019年5月31日三讀通過修正兩岸關係條例第5條之3，明定協商前協議締結計畫必須經立法院要四分之三出席、四分之三同意；協商中、機關報告，立法院得決議終止契約；協商後，立法院審查前應召開聽證會，協議草案須立法院四分之三出席、四分之三同意，並交由全國公民投票。

劉世芳又說，民眾黨團目前尚未提草案，但就在2019年5月31日那天，許多民眾黨立委也在現場。不過，民眾黨於2019年8月6日創黨，直到2020年不分區立委選舉獲得５席，成為立法院第三大黨，劉世芳稱修法時民眾黨立委也在場，顯然有誤。

民進黨新竹市立委提名人林志潔表示，依據「兩岸關係條例」規定，主權國家地位與自由民主憲政秩序毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議的項目，違反就是無效，希望民眾黨能理解法條規定。

民眾黨 立法院 劉世芳 服貿

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