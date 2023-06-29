政院拍板私立大專學費補助 時力：選舉到才突然想起來

行政院會今天通過教育平權1+3方案，預計補助私立大專院校生學費一年約新台幣3.5萬元，時代力量發言人余佳蒨質疑，民進黨為什麼執政7年都不做，沒有看到家長、學生的沈重負擔，現在要選舉了才突然想起來。

時代力量下午發布新聞稿指出，行政院今天公布「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，預計花費219億元，在2024年2月開始減免私立大專學雜費、加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費、高中全面免學費。

余佳蒨表示，這是民進黨政府近年從濫發現金、租金補貼、房貸補貼一路大灑幣政策以來，最具合理性的一項擴大支出政策，然而為什麼執政7年都沒有看到家長、學生的沈重負擔，「現在要選舉了才突然想起來？」

余佳蒨強調，對的事情現在就要做，但不必等到選後再做，發現金只要2個月，減免私立大專學雜費、高中全面免學費不用拖到明年2月，趕快把預算案送到立法院審議，今年9月就可以啟動補貼減免，照顧青年學子。

民進黨立委許智傑受訪時則表示，自己相當支持補助私校學費，降低學生和家長的負擔，這是不分藍綠，全民都會支持的方向，謝謝副總統賴清德和行政院對青年就學的重視，現在正好就有足夠的財源可以推動。

許智傑也說，他會在立法院全力支持，包括0到6歲幼托補助、12年國教、私校學費補助等，國家跟你一起養，希望讓孩子們受到最好的教育。