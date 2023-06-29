要求審查台美貿易倡議 國民黨團發文游錫堃內容曝光

「台美21世紀貿易倡議」首批協定今將由行政院通過後生效，並送立法院查照。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示黨團將發文給立法院長游錫堃，要求臨時會列入台美貿易倡議相關議程，並強力主張實質審查。國民黨團發文內容曝光，指若不能送來立法院審議，形同行政權漠視民意而不願受人民監督，權力分立嚴重失衡。

根據國民黨團發文內容，提到有關「台美21世紀貿易倡議」首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，業已完成簽署，後續還有包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法7項議題。

內容提到，行政院會於今日通過「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」。按該等協定內容涉及我國政府機關各部會權責、對外公權力執行、相關法律修正，將對未來產業發展走向及人民權利義務造成重大影響，若不能送來立法院審議，僅是以查照案送本院備查，將嚴重侵犯憲政體制上立法權行使，形同行政權漠視民意而不願受人民監督，權力分立嚴重失衡。

內容指出，政府對外簽署的任何協議將影響人民及產業層面甚廣，不應逃避立法權的監督，日前美國聯邦眾議院已經通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，我國亦應將簽署完成的協議送立法院審查。爰此，建請游院長將「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」排入召開臨時會朝野協商之議案，俾利本院進行公開透明之實質審議。