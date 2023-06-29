部長上性騷防治課 陳建仁：以身作則營造性別友善職場

行政院會今邀請性平委員會委員、台北大學法律系教授郭玲惠對列席的機關首長，專題演講「性騷擾防治義務與精進作為」。行政院長陳建仁指示，各首長、政務人員及各主管、高階人員務必以身作則，確實營造性別友善職場環境、建立有效、友善、可信賴機關內部性平申訴機制。

行政院發言人林子倫今主持院會後記者會轉述，陳建仁針對性騷擾防治課程表示，這段時間性騷事件看到受害者勇敢站出來，敘述自己遭受性騷擾經驗，這些過往痛苦的回憶都讓人感到沈重不捨，也讓人驚覺原來許多人都曾經發生過這些令人傷痛的事件。

陳建仁說，即使在現今社會思維及體制下，社會大眾普遍對性騷擾的認知仍有不足，對受害者仍存有迷思甚至指責，更重要是公權力保護機制不夠周全，讓受害者迫於各種原因最終選擇隱忍，讓加害者食髓知味。

為完善相關法制，行政院預計7月中旬院會通過修法版本後送立法院審議，立院也希望7月召開臨時會，預計完成性平三法修正草案。

陳建仁表示，性騷擾事件侵犯人格尊嚴，需要嚴肅對待，受害者不應該被被迫在職場工作與個人權益做選擇，他也鄭重聲明，政府應責無旁貸，盡力完善防治性騷擾體制，進而引領民間及社會大眾積極落實性騷擾防治工作，體現台灣重視性別人權的價值。

陳建仁指示，部會首長接下來必須帶領各部會正視性騷擾防治的重要性，將性騷防治宣導納入部務會議、主管會報辦理訓練課程，各首長、政務人員及各主管、高階人員務必以身作則，確實營造性別友善職場環境、建立有效、友善、可信賴機關內部性平申訴機制。

並指示人總肩負起優化公務員素質的責任，與各人事機構及訓練管道共同合作，從系統性全面角度加強推動公務員性騷防治教育訓練，並將各機關辦理防治工作，納入人事業務績效考核項目中，務使性騷擾零容忍的核心價值內化於每個公務員心中。