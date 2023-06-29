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帶學生訪芳苑濕地 馬英九：我當年做了正確的決定

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九帶大九學堂70位學員，重返芳苑濕地。圖╱取自馬英九臉書
前總統馬英九帶大九學堂70位學員，重返芳苑濕地。圖╱取自馬英九臉書

前總統馬英九臉書表示，2021年，也是停建國光石化10周年時，他回訪了芳苑濕地；當時他深深感受，在兼顧經濟發展與生態保育的大原則下，「我當年做了正確的決定」。這次他帶著大九學堂70位學員，重返芳苑濕地，讓年輕人認識當年那段歷史，了解他們當時做這個決定的心情與想法。

馬英九表示，這次還走訪了新建成的海空步道。沿途上，芳苑國小的學生們擔任講解員，向他和大九學員們介紹家鄉，看到他們認真地互動，讓他感動不已。而馬還帶著學員體驗了鐵牛車、挖文蛤（赤嘴）、和牛車拍照。許多年輕朋友是第一次認識濕地、造訪濕地。

馬英九表示，芳苑海牛耕蚵田名氣響亮，2011年開始吸引國外媒體前來採訪，海牛不只走出芳苑，更走向國際，至今已接待來自新加坡、馬來西亞、荷蘭、加拿大等超過44個國家的遊客。他對著海牛說，真有你的，「國民外交」辦得多好。

馬英九說，芳苑濕地具有國際級濕地的潛力，在地一直很努力的推動。今天洪新䒴理事長，邀請他擔任濕地的代言人，也希望他能每年都造訪。一位村民對他說，謝謝馬總統，讓他們可以保留這麼大的一塊濕地，而不是變成都是煙囪的工廠。

馬英九說，他要謝謝芳苑鄉親，為了子孫，他們要繼續努力，維護這得來不易的一切。

馬英九 濕地 馬來西亞

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