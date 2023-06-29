快訊

賴清德子弟兵頻出事遭疑派系鬥爭 黨內嘆：早爆總比晚爆好

泰坦號碎片打撈：發現疑似人類遺骸！安全責任誰該管？

北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美貿易倡議通過備查 陳建仁：有助加入CPTPP

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人林子倫（左）今主持院會後記者會。記者鄭媁／攝影
行政院發言人林子倫（左）今主持院會後記者會。記者鄭媁／攝影

台美21世紀貿易倡議首批協定6月1日完成簽署，依法今天送行政院備查，行政院會今通過准予備查，將函請總統府秘書長查照轉呈。行政院長陳建仁表示，這項協定為台美貿易打下完備堅實的法律基礎，也納入CPTPP等高標準貿易協定相關內容，有助我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。

經貿談判辦公室簽陳我國與美國完成簽署「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」。至於具體生效日期，經貿辦副總談判代表楊珍妮今天在院會後記者會表示，台美貿易倡議首批協定簽署後，今天依條約締結法送行政院備查，這只是很多程序中的一部分，接下來必須要跟相關部會、還有很多行政程序需要完備，正在做後續工作。

行政院發言人林子倫在院會後記者會轉述，陳建仁表示，本協定是1979年以來台美間最具規模、最全面性貿易談判的首批成果，讓台美經貿關係邁出關鍵的一步，在蔡總統及歷任行政院長一步一腳印、排除萬難下，用行動告訴全世界，台灣有能力遵守國際規範，且具有實力執行高標準的貿易承諾。

陳建仁說，這項協定為台美貿易打下完備堅實的法律基礎，也納入CPTPP等高標準貿易協定相關內容，有助於我國加入CPTPP，期待台美貿易合作能逐步加深、向前邁進，行政團隊也會秉持公開透明原則，用最高標準積極參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。

陳建仁說，未來還有7項議題要進行談判，希望各單位繼續努力，持續擴大深化台美經貿合作領域及互惠關係。

至於台灣加入CPTPP入會案，楊珍妮說，目前掌握情形是，7月會議仍會著重在英國入會案；至於新入會國，台灣雖不能主導、但仍會密切注意中，也正和各成員國不斷溝通，讓他們知道可以接受高標準國家能早日成立工作小組。

行政院 美國在台協會 陳建仁

延伸閱讀

政院補助私立大學高中職學費 盧秀燕：全力支持

行政院會明天上性平課 邀學者演講性騷擾防治義務

護教育權益 政院明擬通過私立大專生學費補助方案

圖輯／夏季特奧代表團凱旋歸國 陳建仁親自感謝

相關新聞

要求審查台美貿易倡議 國民黨團發文游錫堃內容曝光

「台美21世紀貿易倡議」首批協定今將由行政院通過後生效，並送立法院查照。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示黨團將發文給立法院...

部長上性騷防治課 陳建仁：以身作則營造性別友善職場

行政院會今邀請性平委員會委員、台北大學法律系教授郭玲惠對列席的機關首長，專題演講「性騷擾防治義務與精進作為」。行政院長陳...

帶學生訪芳苑濕地 馬英九：我當年做了正確的決定

前總統馬英九在臉書表示，2021年，也是停建國光石化10周年時，他回訪了芳苑濕地；當時他深深感受，在兼顧經濟發展與生態保...

昏暗觸碰手、摟腰！律師李懷農遭指涉性騷擾 臉書致歉盼獲寬諒

MeToo被害人黃綺瑀今天指控在2014年到2016年期間，遭國際商務法律事務所律師李懷農言語和肢體性騷擾。她說，李懷農...

台美貿易倡議通過備查 陳建仁：有助加入CPTPP

台美21世紀貿易倡議首批協定6月1日完成簽署，依法今天送行政院備查，行政院會今通過准予備查，將函請總統府秘書長查照轉呈。...

強調資安即國安 蔡英文：打造安全安心安穩的數位環境

蔡英文總統今天出席「台美金融資安論壇」，她表示，執政團隊不斷努力提升各個面向的資安防護，要為台灣民眾打造安全、安心及安穩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦