台美貿易倡議通過備查 陳建仁：有助加入CPTPP

台美21世紀貿易倡議首批協定6月1日完成簽署，依法今天送行政院備查，行政院會今通過准予備查，將函請總統府秘書長查照轉呈。行政院長陳建仁表示，這項協定為台美貿易打下完備堅實的法律基礎，也納入CPTPP等高標準貿易協定相關內容，有助我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。

經貿談判辦公室簽陳我國與美國完成簽署「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」。至於具體生效日期，經貿辦副總談判代表楊珍妮今天在院會後記者會表示，台美貿易倡議首批協定簽署後，今天依條約締結法送行政院備查，這只是很多程序中的一部分，接下來必須要跟相關部會、還有很多行政程序需要完備，正在做後續工作。

行政院發言人林子倫在院會後記者會轉述，陳建仁表示，本協定是1979年以來台美間最具規模、最全面性貿易談判的首批成果，讓台美經貿關係邁出關鍵的一步，在蔡總統及歷任行政院長一步一腳印、排除萬難下，用行動告訴全世界，台灣有能力遵守國際規範，且具有實力執行高標準的貿易承諾。

陳建仁說，這項協定為台美貿易打下完備堅實的法律基礎，也納入CPTPP等高標準貿易協定相關內容，有助於我國加入CPTPP，期待台美貿易合作能逐步加深、向前邁進，行政團隊也會秉持公開透明原則，用最高標準積極參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。

陳建仁說，未來還有7項議題要進行談判，希望各單位繼續努力，持續擴大深化台美經貿合作領域及互惠關係。

至於台灣加入CPTPP入會案，楊珍妮說，目前掌握情形是，7月會議仍會著重在英國入會案；至於新入會國，台灣雖不能主導、但仍會密切注意中，也正和各成員國不斷溝通，讓他們知道可以接受高標準國家能早日成立工作小組。