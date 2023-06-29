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范雲聯手六師公會接住受害者 帶頭示範性騷擾零容忍

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委范雲上午與曾遭性騷擾的受害者黃綺瑀、六師公會在立法院舉行「接住 #MeToo被害人，六師聯合一起來！」記者會，共同宣示性騷擾零容忍。圖／范雲國會辦公室提供
民進黨立委范雲上午與曾遭性騷擾的受害者黃綺瑀、六師公會在立法院舉行「接住 #MeToo被害人，六師聯合一起來！」記者會，共同宣示性騷擾零容忍。圖／范雲國會辦公室提供

台灣#MeToo運動風起雲湧，其中多起案件的加害者皆為專業人士，民進黨立委范雲今天邀請六師公會，擴大性騷擾申訴管道的適用範圍，希望讓受害者直接向加害者所屬公會提出申訴，並且在權責內懲處加害的會員。

范雲上午與曾遭性騷擾的受害者黃綺瑀、六師公會在立法院舉行「接住 #MeToo被害人，六師聯合一起來！」記者會，共同宣示性騷擾零容忍，六師公會分別為律師、會計師、醫師、中醫師、牙醫師及建築師公會。

范雲說明，近期的多起案件，加害者為多為專業人士，加害者性騷擾的本質即為權力不對等，當專業人士濫用自身較高社會地位，進而對沒有資源的民眾下手，不但常使受害者求助無門，更會嚴重破壞專業人士的聲譽。

黃綺瑀講述自身經歷的性騷擾事件，加害者正是一名執業律師，高中時期因為學校演講，進而認識這名加害者，爾後開始受加害者到訊息上的騷擾，大學期間更遭受到肢體性騷擾，這種刻意以關懷年輕學子為由，進而犯下惡行的情況，實在令人憤慨。

黃綺瑀今天特意選擇以露臉、具名、脫口罩、不戴墨鏡的方式現身，希望藉此向大眾傳達重要的訊息，應該閃避躲藏鏡頭、被大眾指指點點、受眾人評頭論足的人，不該是勇敢站出來的受害者，而是壓迫他人的加害者。

范雲指出，許多受害者往往需要多年的時間，才有勇氣揭露過去經歷的性騷擾事件，可能早已過了「性騷擾防治法」的1年申訴期限，而在這段時間內，加害者可能已經轉換工作，導致舊雇主難以進行調查和懲處，新雇主可能也覺得自己沒有責任處理。

此外，范雲也說，由於專業人士可以自行執業，或者自己本身即是雇主，在現行法規下，受害者可能求助無門，這些因素使得受害者無法在法律上獲得應該有的正義，同時也無法阻止加害者繼續對其他人進行性騷擾。

范雲認為，當種種求助路徑都被堵死時，只有掌握專業人士執業權限、對他們有處分權的各個公會，能夠給受害者一線生機，因此她邀請六師公會帶頭示範，採取幾點措施，包括擴大性騷擾申訴機制適用範圍、協助受害民眾，還有進行倫理調查及懲戒。

范雲強調，性別暴力受害人往往面臨走投無路的困境，公會的管道可能成為受害者尋求正義、避免加害者再犯的最後希望，期盼藉由六師公會的帶頭示範，能夠帶動更多公會團體願意共同響應，建立強韌的性騷擾防治網，接住每一個#MeToo受害者。

性騷擾 范雲 醫師

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