女控律師性騷擾 六師公會共同宣示「性騷擾零容忍」

台灣 #MeToo 運動風起雲湧，其中多起案件，加害者為醫師、律師等專業人士・立委范雲上午與曾遭律師性騷擾的受害者黃綺瑀女士、六師公會(律師、會計師、醫師、中醫師、牙醫師、建築師)召開記者會，共同宣示「性騷擾零容忍」，公會不會對會員性騷擾袖手旁觀，會一起接住被害者。

立委范雲指出，性騷擾本質即為權力不對等，當專業人士濫用自身較高社會地位，對沒有資源的民眾下手，不但常使受害者求助無門，也嚴重破壞專業人士的聲譽，今天站出來講述自身經歷的當事人黃綺瑀女士，她所經歷的性騷擾事件，加害者正是一名執業律師。