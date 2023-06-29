女控律師性騷擾 六師公會共同宣示「性騷擾零容忍」
台灣 #MeToo 運動風起雲湧，其中多起案件，加害者為醫師、律師等專業人士・立委范雲上午與曾遭律師性騷擾的受害者黃綺瑀女士、六師公會(律師、會計師、醫師、中醫師、牙醫師、建築師)召開記者會，共同宣示「性騷擾零容忍」，公會不會對會員性騷擾袖手旁觀，會一起接住被害者。
立委范雲指出，性騷擾本質即為權力不對等，當專業人士濫用自身較高社會地位，對沒有資源的民眾下手，不但常使受害者求助無門，也嚴重破壞專業人士的聲譽，今天站出來講述自身經歷的當事人黃綺瑀女士，她所經歷的性騷擾事件，加害者正是一名執業律師。
當事人黃綺瑀女士，今天特意選擇以「露臉、具名、脫口罩、不戴墨鏡」的方式現身發聲，表示應該閃避躲藏鏡頭、被大眾指指點點、受眾人評頭論足的，不該是勇敢站出來的受害者，而是壓迫他人的加害者。
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