拒絕雙標 藍力主台美貿易倡議立院臨時會實質審查

「台美21世紀貿易倡議」首批協定今將由行政院通過後生效，並送立法院查照。國民黨立法院黨團曾銘宗強調，黨團將發文給立法院長游錫堃，要求進行朝野協商，強力主張就條文內容進行實質審查。

曾銘宗說，國民黨團今將發文給游錫堃院長，要求進行朝野協商。有兩項要求，第一項是要列入臨時會的議程；第二項是不能用備查而是要進行實質審查。

曾銘宗指出，該倡議基本上是「協議」（agreement），涉及到政府機關的權責執行、行政命令的修正以及人民權利義務，也涉及到國內產業的生存發展。另外，美方已經眾議院通過；過去民進黨強力主張希望對外簽定相關協定都必須公開透明，經過立法院審查，包括服貿，因此國民黨團呼籲民進黨不要雙重標準，國民黨強力主張納入臨時會議程，且要進行實質審查。

曾銘宗說，實質審查就是「逐條審查」，條文內容必須逐條審查，這也是民進黨過去堅持的。