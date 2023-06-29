台美金融資安論壇 蔡英文總統親出席致詞
由台灣金融研訓院與美國在台協會共同主辦的「台美金融資安論壇」隆重開幕。蔡英文總統親自蒞臨致詞，為活動揭開序幕。活動邀請台美雙邊多位重量級金融資安專家蒞臨分享與交流，美國在台協會由孫曉雅處長代表出席，顯示台美在金融穩定與資安防護上的友好合作。
台灣金融研訓院和財金公司共同啟動了金融資安長的儲訓計畫(CISE)」作為資安長的重要培訓基地，並將繼續集結各方力量共同培養資安人才、建立資安聯防梯隊，為機構、產業乃至國家搭起資訊安全防護網、強化金融穩定韌性。台美金融資安論壇將為金融業的資安工作提供寶貴的意見，期待透過此次交流，提供金融業資安防護，接軌國際資安治理，厚實國家金融穩定。
主辦單位代表台灣金融研訓院林仲威副院長在致詞中表示，科技發展的同時，駭客技術也逐漸進步，對此，提升資訊服務的穩定性和韌性，以及災後的快速應變與復原成為全球共同關注的議題。特別感謝美國在台協會與美國財政部網路安全及關鍵基礎設施保護辦公室(OCCIP)的專家台分享他們的專業知識，並開啟台美金融資安聯防交流平台的合作序幕。
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