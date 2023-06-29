台美金融資安論壇 蔡英文總統親出席致詞

由台灣金融研訓院與美國在台協會共同主辦的「台美金融資安論壇」隆重開幕。蔡英文總統親自蒞臨致詞，為活動揭開序幕。活動邀請台美雙邊多位重量級金融資安專家蒞臨分享與交流，美國在台協會由孫曉雅處長代表出席，顯示台美在金融穩定與資安防護上的友好合作。

台灣金融研訓院和財金公司共同啟動了金融資安長的儲訓計畫(CISE)」作為資安長的重要培訓基地，並將繼續集結各方力量共同培養資安人才、建立資安聯防梯隊，為機構、產業乃至國家搭起資訊安全防護網、強化金融穩定韌性。台美金融資安論壇將為金融業的資安工作提供寶貴的意見，期待透過此次交流，提供金融業資安防護，接軌國際資安治理，厚實國家金融穩定。