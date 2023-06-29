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【專家之眼】陳吉仲政績灌水灌到大爆表

聯合報／ 曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
農委會主委陳吉仲。本報資料照
農委會主委陳吉仲。本報資料照

我國銷往中國大陸的鳳梨釋迦因被多次檢出有害生物介殼蟲，而被暫停進口，台東縣政府經過21個月努力後，終獲大陸有條件解禁。農委會在這段期間非但沒有協助解決檢疫問題，陳吉仲主委還批評台東縣長饒慶鈴，配合對岸政治起舞。

釋迦為我國重要的出口農產品，主要出口地為大陸市場，根據農委會農業統計資料庫，2021年出口創1.63萬公噸紀錄，其中中國大陸就有1.47萬公噸，幾占整體出口的九成(89.51%)。2021年9月20日無法銷往大陸後，出口立即崩盤，2022年出口出現逾七成的衰退，農民莫不期待大陸恢復出口。

不料對岸宣布解禁，讓農委會深感臉上無光，竟在一日內發布二則新聞稿質疑對岸的動機，陳吉仲更在臉書上發文，痛批此舉是大陸的政治陰謀，並指台東縣政府自貶國格，還藉此吹噓邀功。其論述與事實相距甚遠，以下一一駁斥之：

首先，若不是農委會無力解決檢疫問題，台東縣政府也沒必要辛苦地在兩岸間穿梭，提出各項改善之道，始能克服檢疫障礙。

其次，陳主委指： 「中國不依循兩岸既有的《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》平台來重新開放輸入鳳梨釋迦，明顯就是政治操作。」惟兩岸協議就是在「九二共識」基礎上達成的，民進黨政府拒絕承認九二共識，造成官方互動管道中斷。試問究竟是誰才是政治操作始作俑者?

第三，陳吉仲還自誇稱：「為了幫助鳳梨釋迦的產銷，近兩年我們累計輔導外銷日本、加拿大、韓國等中國大陸以外市場，就超過 8000公噸；推廣國內通路行銷合計就有12,918公噸；我們更媒合食品加工採購原料3,262公噸。」

我們算算其宣稱的新增外銷、提振內銷與食品加工採購的釋迦數量，統計2021年10月至今年5月，19個月期間，就已經超過新增(8000+12,918+3,262公噸)2.42萬公噸。以2021年出口大陸高峰1.47萬公噸為基礎，用平均值估算，19個月也才能出口2.33萬公噸(1.47/12*19)。

易言之，農委會相關措施足以抵銷大陸市場的缺口，加上農民也減產因應，釋迦滯銷問題早已解決，其價格應該漲價才對。然台東釋迦價格卻從之前的每斤80到90元，一度跌至每斤15元上下。可見陳吉仲上述數據膨風過頭，灌水灌到爆表尚不自知。

最後，民進黨一直想降低農產品對大陸市場的依賴，祭出極為誇張的運費補助，釋迦空運外銷至歐美地區國家獎勵每公斤補助105元，若使用台大氣調櫃或臺東改良場冷凍釋迦技術，每公斤加碼5元，最高可獲得每公斤110元補助，但成效卻極為有限。

論其實際，大陸是我農產品最佳出口地，不僅兩岸口味相近，且熱帶水果保鮮時限較短，運送至廈門或廣東只需約1天時間，並享有零關稅及簡化通關手續的綠色通道，快速可送到大陸各地。即使是較近的日韓海運就要2天6小時以上，遑論較遠的地方。

陳吉仲意識形態作祟下，不惜犧牲農民出口商機，也要切斷大陸市場，只為這種政治動物根本沒有資格擔任農委會主委。

鳳梨釋迦 農委會

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