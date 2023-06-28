Kolas爆不倫！元配律師：「聖母峰」對話全是真 還有更肉麻的

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
總統府前發言人Kolas Yotaka。本報資料照片
總統府前發言人Kolas Yotaka。本報資料照片

總統府前發言人Kolas Yotaka今被爆出與已婚李姓隨扈不倫戀，並有兩人以「登聖母峰」作為幽會暗語，Kolas刻意挑排卵期回花蓮與李「拚做人」，還計畫生小孩取名「Lucy」等親密對話截圖外流，元配李妻委任律師證實「全是真的」，且還有更多肉麻兮兮對話，已全數提交花蓮地方法院，作為提告Kolas侵害配偶權求償百萬元的佐證。

本報記者晚間聯繫上李妻，她表示與丈夫結婚快13年，有兩個孩子，因丈夫與Kolas不倫戀，已委託律師，並由律師全權處理，「為了孩子我會堅強」。

李妻的委任律師為林武順，30年前曾於民進黨黨主席「信介仙」黃信介元帥東征到花蓮參選立委爆發國民黨作票案時，幫助黃信介打贏官司。林武順說，上周李妻經過朋友介紹找上他，提出大量丈夫與Kolas親密對話截圖作為證據，20日由他代理到花蓮地院遞狀，提告Kolas侵害配偶權求償百萬元。至於周刊報導，應是李妻的朋友看不下去才找媒體爆料。

林武順說，這段時間李妻飽受折磨，但仍然堅強，他也一直鼓勵對方；他曾詢問李妻是不是要連丈夫一起告？但李妻不願意，只說以後再解決。

對於Kolas聲明否認與李有踰矩、親密關係，還稱爆料多處經過剪接、誇大，林武順說，他看過媒體報導，對話和他手邊的證據相符，「都是真的」沒有剪接過，且只是節錄重點，「還有更多肉麻兮兮的」。他說，手邊有確實證據，兩人講這些有的沒有的，無濟於事，呼籲還是要誠實面對。

Kolas 花蓮 律師

延伸閱讀

Kolas捲不倫戀...元配喊「民進黨還我老公」 賴清德轉頭離開不回應

Kolas與隨扈爆不倫戀遭控侵害配偶權 花蓮地院已分案

Kolas爆不倫／「不被愛的才是第三者」 隨扈李妻貼心碎圖露玄機

Kolas爆不倫戀 隨扈妻要求蔡英文、賴清德主持公道

相關新聞

Kolas爆不倫！元配律師：「聖母峰」對話全是真 還有更肉麻的

總統府前發言人Kolas Yotaka今被爆出與已婚李姓隨扈不倫戀，並有兩人以「登聖母峰」作為幽會暗語，Kolas刻意挑...

Kolas捲不倫戀...元配喊「民進黨還我老公」 賴清德轉頭離開不回應

總統府發言人Kolas Yotaka被爆料與已婚李姓隨扈發生不倫戀，元配李妻發聲明批評，Kolas從一開始就知道自己老公...

宏都拉斯與我斷交後 前駐宏「末代大使」張俊菲7月將調派西班牙

我前邦交國宏都拉斯今年3月與我國斷交，末代大使張俊菲被召回外交部辦事。行政院近日宣布張俊菲將於7月調任台灣駐西班牙台北經...

國民黨議員質疑軍公教調薪追不上物價 人事總處回應了

軍公教明年預計調薪4%，不過，國民黨台北市立委參選人張斯綱今（28）日提出質疑，過去七年物價上漲10%，但軍公教薪資只上...

美國眾院軍事委員會訪台 時力：樂見台美軍事緊密合作

美國聯邦眾議院軍事委員會今天訪台，時代力量發言人廖子齊表示，時代力量樂見台美夥伴關係持續深化，同時呼籲政府盡速國防改革和...

美眾議院軍委會訪台 蔡總統：感謝用實際行動支持台灣

美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）率團訪台，今天下午在總統府與蔡英文總統會面。蔡總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦