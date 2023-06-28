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Kolas捲不倫戀…元配點名喊「民進黨還我老公」 賴清德轉頭離開不回應

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Kolas捲不倫戀...元配喊「民進黨還我老公」 賴清德轉頭離開不回應

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統、民進黨主席賴清德對於總統府發言人Kolas Yotoka疑似不倫戀事件，未表示看法。本報系資料照
副總統、民進黨主席賴清德對於總統府發言人Kolas Yotoka疑似不倫戀事件，未表示看法。本報系資料照

總統府發言人Kolas Yotaka被爆料與已婚李姓隨扈發生不倫戀，元配李妻發聲明批評，Kolas從一開始就知道自己老公有婚在身，呼籲蔡英文總統、民進黨主席賴清德主持公道，「請民進黨還我老公」。不過，今天下午賴清德對於相關提問，並未留步受訪，轉頭就走。

民進黨今天下午在中執會後，舉行記者會宣布竹苗與原住民族等艱困選區徵召人選，與此同時，李妻透過私人臉書發文，呼籲「請民進黨還我老公，還我孩子爸爸，還我幸福圓滿的家庭，請救救我和我的孩子們」。

記者會尾聲，在賴清德與立委參選人們大合照後，現場媒體頻頻高聲喊話詢問「主席怎麼看Kolas捲入不倫戀風波？主席要留下來講一下嗎？元配跟你喊話欸？」但賴清德未有回應，即快步離開會議室。

賴清德 民進黨 Kolas

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