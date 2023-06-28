拜會自民黨 鄭文燦：盼台日友好能有更多領域合作

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
鄭文燦今前往拜會自民黨幹事長茂木敏充。圖／取自鄭文燦臉書
鄭文燦今前往拜會自民黨幹事長茂木敏充。圖／取自鄭文燦臉書

行政院副院長鄭文燦自26起至29日，率領經濟產業交流訪問團赴日本東京，進行為期4天的訪問。鄭文燦今前往拜會自民黨幹事長茂木敏充、眾議員鈴木憲和、中曾根康隆及山口晉，他透過臉書指出，台日共享自由民主價值，面對共同的地緣政治挑戰，台日追求相同的願景。

鄭文燦指出，在新冠疫情期間，台灣採購疫苗面臨困難，茂木敏充當時擔任外務大臣，連續捐贈台灣6批疫苗，累計420萬劑疫苗佔台灣人口近2成，幫助台灣人民渡過難關，特別向他表達台灣人民誠摯的感謝之意。

鄭文燦提到，今年五月，台灣高鐵與日立東芝聯盟簽訂採購新世代車廂，所採購的N700S列車更環保、智慧，也是日本新幹線海外輸出的成功案例。台日兩國關係緊密，兩國在半導體、綠能及低碳轉型產業相互合作，茂木非常期盼兩國友好關係能擁有更多元、更多領域合作，達成兩國共同願景。

鄭文燦說，現場他也分享，今年5月在廣島舉行的G7峰會，達成共識要降低風險（de-risking，not decoupling），但對台日關係而言，則為coupling，使日本技術設備、研發能力，結合台灣優異的製造能力，在半導體、綠能及低碳轉型產業相互鏈結。

他以台積電在日本熊本投資為例，將讓台灣、日本、美國形成半導體生態系的合作圈，拉大技術領先。鄭文燦說，台日共享自由民主價值，並擁有往來密切的經貿關係，也面對共同的地緣政治挑戰，更重要的是，台日追求相同的願景。

最後，鄭文燦提到，疫情趨緩後，日本是台灣人最喜歡旅遊的國家，今年已有超過130萬人次赴日觀光，為航空公司和旅行業者的復甦帶來動力，希望台日友好的關係，從現在到未來，能擁有更多元、更多領域的合作。

鄭文燦 日本 茂木敏充

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