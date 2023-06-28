Kolas爆不倫／「不被愛的才是第三者」 隨扈李妻貼心碎圖露玄機

花蓮縣一名已婚的李姓派出所長去年花蓮縣長選舉擔任民進黨縣長候選人Kolas Yotaka隨扈，今天驚爆兩人發生不倫戀。李妻在臉書發聲明要蔡英文、賴清德主持公道，她這個月8日就曾在臉書貼出心碎圖，寫道「不被愛的那個人才是第三者」，似已讓這起不倫戀洩露端倪。

李妻在臉書放上多張照片，還有與丈夫的甜蜜合照，她的外型亮麗，兩個孩子繼承父母帥氣、美麗的相貌，也非常可愛。

這個月8日凌晨，李妻在臉書貼出一張心碎圖，寫著「相愛容易 相處難，沒有了愛，對方都只是多餘的，不被愛的那個人才是第三者，好聚好散妳辦不到，未來。。。就交給上帝去掌管吧」，讓友人非常關心。