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Kolas爆不倫／「不被愛的才是第三者」 隨扈李妻貼心碎圖露玄機

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
偷情Kolas的已婚保鏢李世勳（右）出身警察世家，與弟弟（左）過去同在保大任職。（記者周嘉茹／翻攝）
偷情Kolas的已婚保鏢李世勳（右）出身警察世家，與弟弟（左）過去同在保大任職。（記者周嘉茹／翻攝）

花蓮縣一名已婚的李姓派出所長去年花蓮縣長選舉擔任民進黨縣長候選人Kolas Yotaka隨扈，今天驚爆兩人發生不倫戀。李妻在臉書發聲明要蔡英文、賴清德主持公道，她這個月8日就曾在臉書貼出心碎圖，寫道「不被愛的那個人才是第三者」，似已讓這起不倫戀洩露端倪。

李妻在臉書放上多張照片，還有與丈夫的甜蜜合照，她的外型亮麗，兩個孩子繼承父母帥氣、美麗的相貌，也非常可愛。

這個月8日凌晨，李妻在臉書貼出一張心碎圖，寫著「相愛容易 相處難，沒有了愛，對方都只是多餘的，不被愛的那個人才是第三者，好聚好散妳辦不到，未來。。。就交給上帝去掌管吧」，讓友人非常關心。

今天周刊報導後，她下午再透過臉書發聲明，表示原本全家感情美滿，花蓮縣長選舉期間全力輔選Kolas，沒想到原本陽光顧家的老公，竟因Kolas完全變了樣；她痛斥Kolas一開始就知道她老公有婚姻，卻公開說謊，要求小英總統、賴清德主持公道，請民進黨還她老公、還她孩子的爸爸，還她幸福圓滿的家庭。

李姓隨扈的妻子本月8日凌晨在臉書貼出心碎圖，寫著「不被愛的那個人才是第三者」。圖／取自李妻臉書
李姓隨扈的妻子本月8日凌晨在臉書貼出心碎圖，寫著「不被愛的那個人才是第三者」。圖／取自李妻臉書
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。本報資料照片
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。本報資料照片

Kolas 隨扈

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