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Kolas爆不倫戀 隨扈妻要求蔡英文、賴清德主持公道

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。本報資料照片
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。本報資料照片

花蓮縣警局月眉派出所李姓所長，遭爆在擔任隨扈時，與總統府發言人Kolas Yotaka發展不倫戀，李妻今天在臉書貼文，表示有兩個小孩還是國小生，原本家庭美滿，支持民進黨，更輔選Kolas，卻換來老公跟Kolas有不正常的男女關係，要求蔡英文總統、副總統賴清德主持公道。

在不倫戀被爆發出來後，李姓隨扈今天上午在臉書上發聲明，向Kolas道歉，強調雙方未有任何親密行為。但下午李妻就貼文，指出Kolas一開始就知道老公有妻小，卻仍破壞自己的家庭，甚至老公還威脅若事情被揭發就要自殺，日子已飽受折磨。希望蔡英文、賴清德能主持公道，救救自己與孩子。

李姓隨扈妻子的臉書貼文全文：

我是Kolas 競選期間隨扈的妻子，我有兩個念國小的孩子，原來我們全家感情美滿，一起支持民進黨，在上次的花蓮縣長選舉，我們更是全力輔選Kolas，沒想到他回饋給我們的，卻是和我老公有不正常男女關係，並且冷靜的下指導棋要我老公趕快處理掉這段婚姻！我的老公原本是陽光顧家的人，因為kolas，他完全變了樣。

Kolas一開始就知道我老公是有婚姻的人，但她仍不顧倫理道德，破壞我的家庭，完全沒有愧疚感。

我的老公數度威脅我，說如果揭發他和Kolas的事，他就要自殺。而且說為了要保護kolas，他對外打死都不會承認！

我一方面要保護我年幼的孩子，一方面也想保護我老公，我每天的日子飽受折磨，就像在地獄裡快要窒息撐不下去了。但是想到兩個這麼小的孩子，我不能這樣就倒下去。

請小英總統主持公道，kolas到現在還在公開說謊，說她不知道我老公婚姻狀況，還說他們沒有親密行為，可以縱容她這樣混淆視聽嗎？

請賴清德主席主持公道，kolas雖然請辭發言人，但她還是民進黨黨員，請民進黨還我老公，還我孩子爸爸，還我幸福圓滿的家庭！

請救救我和我的孩子們

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

李妻今天在臉書貼文，表示有兩個小孩還是國小生，原本家庭美滿，支持民進黨，更輔選Kolas，卻換來老公跟Kolas有不正常的男女關係，要求蔡英文總統、副總統賴清德主持公道。圖／翻攝李妻臉書
李妻今天在臉書貼文，表示有兩個小孩還是國小生，原本家庭美滿，支持民進黨，更輔選Kolas，卻換來老公跟Kolas有不正常的男女關係，要求蔡英文總統、副總統賴清德主持公道。圖／翻攝李妻臉書

Kolas 民進黨 隨扈

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