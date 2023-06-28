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Kolas爆不倫戀！媒體人：花蓮縣長選舉一敗塗地原因

聯合報／ 記者江良誠／即時報導
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。本報資料照片
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。本報資料照片

總統府發言人KOLAS介入隨扈員警李世勳家庭，兩人都宣稱「從未發生關係」。媒體人王尚智在臉書發文表示，KOLAS介入家庭、強悍成為「老三」的不倫案，也同時揭曉，去年底花蓮縣長選舉，為何KOLAS「對選情完全心不在焉」，一敗塗地的幕後原因。

王尚智說，KOLAS不倫案，在一片性騷擾案中獨樹一格。男主角第一時間臉書發文，宣稱兩人「從未發生過關係」，還譴責妻子，暗示自己婚姻不幸福早就「想不開」，全靠KOLAS給予救贖。但男主角的妻子正式提告，男主角的媽媽是牧師，公開指責KOLAS就是害慘兒子的「女鬼」！

去年底身為民進黨推派KOLAS參選花蓮縣長，對陣的是有五星表現連任的徐榛蔚，照道理KOLAS應該五倍努力才是。但即使蔡英文專程前往站台、蘇貞昌利用巡視玉里大地震時與她見面打氣，民進黨為她籌措了數千萬元競選經費，甚至找了台北的公關競選團隊為她造勢，KOLAS明顯在選戰後半段，根本無心在地方衝刺！

多次幕僚安排的地方拜票行程，有的都被她臨時說有私事取消，如今對照「正宮」所提供，長達數百頁的LINE對話與日期，KOLAS當時早就已經從選舉轉移，陷入瘋狂熱戀。

王尚智說，民進黨在花蓮一向無力，與徐榛蔚實力懸殊之下，或許選舉本身「早就不是她的事了」但其中最明顯的「心不在焉」指標，是一些地方選舉重要決策的「攻防」，KOLAS完全無心，原來選戰砲火四射，但主帥正忙著與身旁隨扈，找時間戀愛、完全無視於選舉進度、團隊等待指示，以及幾千萬元的經費花光。

花蓮 民進黨 隨扈 Kolas

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