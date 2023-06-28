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新冠肺炎中重症人數還在上升、宜花東居多 專家曝原因

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中表示，根據世界衛生組織（WHO），台灣則和西太平洋地區整體趨勢相同，中重症患者仍在增加，這與疫情爆發較晚相關，且死亡率以東部較高。圖／截自YouTube
台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中表示，根據世界衛生組織（WHO），台灣則和西太平洋地區整體趨勢相同，中重症患者仍在增加，這與疫情爆發較晚相關，且死亡率以東部較高。圖／截自YouTube

新冠疫情仍受全球矚目，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今表示，據世界衛生組織（WHO）每周通報，整體而言每個地區疫情呈現下降，但非洲地區新冠肺炎重症住院比例有高幅度增加，死亡率亦有上升；台灣則和西太平洋地區整體趨勢相同，中重症患者仍在增加，這與疫情爆發較晚相關，且死亡率以東部較高。

陳秀熙表示，根據WHO每周疫情通報，包含台灣在內的西太平洋地區，新冠肺炎中重症仍在增加，造成醫療負擔增加；台灣新冠肺炎中重症人數每百萬人中有76.1人，死亡人數則約為每百萬人有10人；造成中重症人數上升的原因，與其他新冠疫情爆發時間較晚的國家相同，社區中仍有不少脆弱族群，如高齡、慢性病患等，可能因此染疫成為重症患者，且若後續出現新型變種病毒，可能對其造成更大的風險，需要加強監測措施

至於國內Omicrone變種病毒的重症致死率，陳秀熙表示，根據截至6月的最新統計，台灣每一百位中重症患者中有12人死亡，雖相較去年5月的每百人中42人死亡已明顯下降，但流感的住院致死率為2%，新冠病毒目前仍高出許多；中重症患者若以地區別區分，則宜花東為最高，雲嘉南次之，其次是北北基、高屏、中彰投，以及桃竹苗和離島：若以年齡別畫分，50歲以上慢性病史的族群，以及更高齡的衰弱族群長者都須留意，是導致中重症上升的主因。

新冠肺炎 疫情 患者

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