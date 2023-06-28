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曾獲街頭戰警…偷情Kolas保鏢破案成績斐然 出身警察世家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
偷情Kolas的已婚保鏢李世勳（右）出身警察世家，與弟弟（左）過去同在保大任職。記者周嘉茹／翻攝
偷情Kolas的已婚保鏢李世勳（右）出身警察世家，與弟弟（左）過去同在保大任職。記者周嘉茹／翻攝

總統府發言人Kolas與已婚保鏢李世勳傳出不論，據悉，李姓保鏢出身警察世家，過去曾在桃園保安大隊服務，2019年還曾獲時任桃園市長鄭文燦辦發績優街頭戰警獎，成績斐然，如今卻爆出偷情風波。

出身花蓮的李世勳和Kolas同為阿美族原住民，大學念機械工程系，曾從事保險、圖書館等工作，事實上李世勳出身警察世家，從小就很有正義感，受到從事刑警工作的爸爸影響，和弟弟皆跟隨父親腳步投入警職，李世勳於民國98年通過警察特考。

李世勳同年11月加入保安警察大隊霹靂小組，共服役14年。107年度李世勳共查獲違反槍砲彈刀管制條例持有槍械共4件5人、違反毒品管制條例販賣、持有以及吸食各級毒品共158件、查獲各案類通緝127人以及失聯移工46人，成績斐然，108年榮獲績優街頭戰警獎。

直到去年李世勳被調回花蓮，花蓮縣長選舉期間被指派擔任Kolas隨扈，上月30日奉派吉安警分局月眉派出所巡佐兼所長。

對此李的桃園同事表示，李在桃園期間表現很好，勇於認事，不逃避責任，只知已婚，不清楚有其他私人感情狀況，消息讓人很錯愕，但相信他會好好面對。

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）爆出不倫戀。記者周嘉茹／翻攝
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）爆出不倫戀。記者周嘉茹／翻攝

Kolas 總統府發言人

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