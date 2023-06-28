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北農前副總：陳吉仲黑韓國瑜 反讓人想起吳音寧

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
在北農工作42年的資深元老、從工友做起的北農前副總楊顯文（右）今接受廣播專訪。圖／引用自直播
在北農工作42年的資深元老、從工友做起的北農前副總楊顯文（右）今接受廣播專訪。圖／引用自直播

北農經營權之爭，本周五將續開董事會，選出7席常務董事、並確定董事長、任命總經理。在北農工作42年的資深元老、從工友做起的北農前副總楊顯文今天接受媒體人王淺秋專訪，楊顯文說，周一董事會，農委會董事退席抗議，應該是面子問題，因過去7席常董都會先談好，「我猜，應該沒有談好」，否則席次多數這邊可以全拿，會撕破臉。

楊顯文說，若董事都不開董事會，到時候走司法途徑，不能改選董事長、總經理，一拖就會拖很久，拖個半年，但農委會應該也不會。

對於農委會主委陳吉仲舉前總經理韓國瑜北農時代為例，比較農委會支持續任的總經理翁震炘的菜價，稱韓國瑜時代是「菜土菜金」。楊顯文說，拿菜價批評應該是帶風向，菜價是無辜的，北農是產銷平台就是收3%服務費，完全沒有必要到這個時候還在黑韓國瑜，反而會讓人想起北農前總經理吳音寧。

楊顯文也說，他在北農工作這麼多年，韓國瑜當總經理時代，是員工最快樂的時期，尤其韓真的是他這輩子看過最特別的人，激勵員工方法很「匪夷所思」，讓每個員工有獎金、加薪都很快樂。當年北農基層員工在發年終的時候，基層員工獎金加薪水都可以拿到超過10個月，外界批評，韓國瑜時期北農基層領不到獎金，完全高層自肥，這完全相反。

楊顯文說，外界攻不倒韓國瑜的原因，是因為韓國瑜沒有瑕疵，因為當年發獎金，「基層領多少、總經理就領多少」，說韓國瑜自肥也只是嘴巴講講，因為當年光調查局查資料一筆都找不到，基層領的獎金比例比總經理還高，但韓國瑜最大優點也是最大缺點，就是完全相信人。

至於吳音寧，楊顯文說，吳到這一行是外行，北農產銷的道理簡單，但深不可測，「她也滿可憐的，沒有見過的（財務報表），本來就會看不懂」，儘管吳音寧上任他已經離開北農，但他觀察，吳音寧的個性很怕被別人害了，當時北農年資超過30年的員工很多，「要相信人，不然人家講什麼，你不相信，也沒辦法。」

韓國瑜 北農 農委會

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