財申法施行30周年 陳菊：陽光四法是政治防腐機制

監察院長陳菊今天表示，「陽光四法」是民間與政府協力的政治防腐機制，以達全民監督的意義；台灣廉政已有一定成果，要檢視現行財產申報制度、執行運作上，有哪些檢討、進步空間。

監察院與法務部今天合辦「公職人員財產申報法施行30周年研討會」，陳菊、法務部長蔡清祥主持開幕式。陳菊指出，廉能政府是民主國家基本追求的目標與價值，也是公職人員最基本的要求，國家的清廉度跟民主程度成正比，全球民主國家都非常用心、致力推動與維持廉政工作。

陳菊表示，台灣從1993年起，陸續制定公職人員財產申報法、公職人員利益衝突迴避法、政治獻金法、遊說法等「陽光四法」，是強調民間和政府協力的政治防腐機制，將公職人員財產狀況、金錢利益關係公開讓人民檢視，達到全民監督的意義。

陳菊說，國際透明組織2022年公布評比180個國家和地區的全球清廉印象指數，台灣以68分、排名25名，在東亞僅次於新加坡、香港和日本，有三分之二的國家分數低於50分，可見台灣在廉政的努力有一定成果，也有進步空間。

陳菊表示，公職人員財產申報法已經邁入第30年，再次舉辦研討會，要檢視台灣廉政治理情形與成果，就現階段財產申報制度、執行運作等議題，有哪些檢討、進步空間，並與申報人、社會大眾充分溝通對話，以落實陽光透明、清廉民主的立法目的。